Un transplant de rinichi i-a redat unui tânăr din Iași șansa la o viață normală. Eroi sunt părinții unui copil de 15 ani din Neamț, care a murit după un accident pe trotinetă. Ei au acceptat prelevarea de organe, iar un rinichi a ajuns la acest tânăr din Iași, care are o poveste tristă de viață. Marian a fost abandonat imediat după naștere, a crescut într-un centru de plasament, iar de la 8 ani făcea de trei ori pe săptămână ședințe chinuitoare de dializă, din cauza unei afecțiuni renale grave. Acum a scăpat de ele.
„A fost un chin, de trei ori pe săptămână la dializa, petrecând timpul acolo, pierdut școală, pierdut joacă, pierdut distracție, a fost ca un fel de chin… de la 8 ani până acum, la 19 ani, când mi s-a schimbat viața”, a spus Marian Iamandi, în vârstă de 19 ani.
El i-a avut alături pe angajații centrului de plasament și pe medici.
„Pot să fac mai multe acum, să fiu liber, să mă distrez. Să am o viață normală, ca orice om”, s-a bucurat Marian.
Pentru el, singura șansă era lista de așteptare, căci „atunci când nu ai membri de familie sau nu-i știi, nici nu ai cum să cauți donatori din familie”, a explicat Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului Parhon, pentru Digi24.
„Este o mare bucurie când un copil transplantat pleacă absolut cu funcție normală, fericit și cu toată viața înainte. În cazul lui chiar va fi cu toată viața înainte”, a declarat Adrian Covic, coordonatorul centrului de transplant.
La Spitalul Parhon din Iași s-au făcut anul acesta 40 de intervenții de transplant renal. Numai că pe lista de așteptare sunt sute de persoane, inclusiv 10 copii.
Marian a fost ajutat de părinții unui copil de 15 ani din Neamț, care a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică.
În primele șapte luni ale acestui an au fost raportate 1.500 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Cifra depășește deja bilanțul întregului an 2024, când Poliția a înregistrat 1.320 de cazuri.
Până la finalul lunii iulie 2025, șapte persoane au murit în accidente de trotinetă electrică, iar 1.618 au fost rănite. În tot anul 2024, s-au înregistrat 9 morți și 1.353 de răniți.