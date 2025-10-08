Un transplant de rinichi i-a redat unui tânăr din Iași șansa la o viață normală. Eroi sunt părinții unui copil de 15 ani din Neamț, care a murit după un accident pe trotinetă. Ei au acceptat prelevarea de organe, iar un rinichi a ajuns la acest tânăr din Iași, care are o poveste tristă de viață. Marian a fost abandonat imediat după naștere, a crescut într-un centru de plasament, iar de la 8 ani făcea de trei ori pe săptămână ședințe chinuitoare de dializă, din cauza unei afecțiuni renale grave. Acum a scăpat de ele.

Ce spune Marian, tânărul salvat printr-un transplant de rinichi

„A fost un chin, de trei ori pe săptămână la dializa, petrecând timpul acolo, pierdut școală, pierdut joacă, pierdut distracție, a fost ca un fel de chin… de la 8 ani până acum, la 19 ani, când mi s-a schimbat viața”, a spus Marian Iamandi, în vârstă de 19 ani.

El i-a avut alături pe angajații centrului de plasament și pe medici.

„Pot să fac mai multe acum, să fiu liber, să mă distrez. Să am o viață normală, ca orice om”, s-a bucurat Marian.

Pentru el, singura șansă era lista de așteptare, căci „atunci când nu ai membri de familie sau nu-i știi, nici nu ai cum să cauți donatori din familie”, a explicat Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului Parhon, pentru .

„Este o mare bucurie când un copil transplantat pleacă absolut cu funcție normală, fericit și cu toată viața înainte. În cazul lui chiar va fi cu toată viața înainte”, a declarat Adrian Covic, coordonatorul centrului de transplant.

La Spitalul Parhon din Iași s-au făcut anul acesta 40 de intervenții de transplant renal. Numai că pe lista de așteptare sunt sute de persoane, inclusiv 10 copii.

Care e bilanțul victimelor în accidentele de trotinetă

Marian a fost ajutat de părinții unui copil de 15 ani din Neamț, care a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică.

În primele șapte luni ale acestui an 1.500 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Cifra depășește deja bilanțul întregului an 2024, când Poliția a înregistrat 1.320 de cazuri.

Până la finalul lunii iulie 2025, șapte persoane au murit în accidente de trotinetă electrică, iar 1.618 au fost rănite. În tot anul 2024, s-au înregistrat 9 morți și 1.353 de răniți.