Salvamont Sinaia, împreună cu Pompierii, Ambulanța și Poliția, au asigurat extragerea corpului unui turist dispărut în stațiune, după ce acesta a fost găsit fără suflare, informează .

Cum au descoperit salvamontiștii trupul bărbatului neînsuflețit

Care este rolul Salvamont în astfel de operațiuni

Turistul, care fusese căutat de Poliția Sinaia, a fost descoperit mort în zona orașului, pe un teren greu accesibil. Echipele Salvamont au intervenit rapid, asigurând extragerea în siguranță a corpului.

a fost efectuată împreună cu Pompierii, Ambulanța și Poliția locală, arătând eficiența serviciilor de urgență care pot reacționa rapid în astfel de situații.

Salvamont România este un serviciu de urgență specializat, capabil să intervină rapid în zone dificile. Echipa subliniază că nu are nevoie de experimente sau schimbări în modul de funcționare, ci de suport pentru a-și desfășura misiunea cu profesionalism și eficiență.

Într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Sinaia, aceștia au menționat cum bărbatul decedat a fost extras cu succes:

„Asigurat extragerea corpului neînsuflețit al unui turist dispărut din stațiune, căutat și găsit de către Poliția Sinaia-dar fără viață, in perimetrul localității, teren dificil.

Intervenție alături de Pompieri și Ambulanța Prahova, și desigur Poliție.

Condoleanțe familiei.

Salvamont, un serviciu de urgență cu caracter aparte care iată din nou, intervine acolo și când este nevoie de el, rapid și eficient, alături de celelalte servicii de urgență ale țării (în speță, ale orașului). O face deja, și o face bine!!

Salvamont România, un serviciu de urgență care funcționează foarte bine ca atare, nu are nevoie să fie supus niciunui experiment de așa-zisă eficientizare, sau de vreo o alterare a caracterului său deosebit. Ci de sprijin să continue să-și facă treaba bine!

Salvamont, întotdeauna la datorie. Deja.”, a declarat Salvamont Sinaia, într-o .