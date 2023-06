Un turist a primit o notă de plată de 376 de euro în Mykonos. Ce a comandat

Un turist a plătit 376 de euro pentru un prânz la un Acesta a detaliat pe rețelele de socializare cum au fost mințiti în zona cunoscută, Platys Gialos.

Restaurantul se află în același loc cu altă locație, DK Oyster Bar, cunoscută pentru înșelătorii, care a primit foarte multe recenzii negative din partea clienţilor furioși care spun că au fost minţiţi pe faţă, relatează , conform observatornews.

Clientul a explicat într-o postare pe reţelele sociale că au fost atrași de un chelner în timp ce îşi . Membrul personalului a spus că familia ar putea folosi șezlongurile hotelului cu condiția să cumpere două băuturi. Clientul a fost de acord spunând că a fost o afacere aparent echitabilă, dar după un timp, chelnerul a insistat să plaseze o comandă.

Ce și-a comandat

Membrii restaurantului au fost întrebaţi despre prețuri, dar au evitat să răspundă, asigurându-i că acestea sunt ieftine. „În acest timp, ne-a forțat să comandăm milkshake-uri pentru copiii noștri. Pentru că am stat acolo aproximativ o oră, ne-am gândit că la fel de bine am putea să comandăm niște mâncare, el recomandându-ne niște calamari la preţul de 19 euro. Mi-a spus că vine cu o salată și pâine pentru care am întrebat din nou dacă este o taxă separată, iar el a spus «Nu»”, a declarat turistul păgubit.

„Când ne-a venit nota, am fost îngrozit, deoarece calamarii costau 148 euro, milkshake-urile pe care nu le-am dorit niciodată, dar am fost forțați să le comandăm pentru copiii noștri, au fost 38 euro fiecare, iar salata și pâinea despre care ni s-a spus că sunt gratuite erau 28 și, respectiv, 14.50 euro”, a adăugat el.

Tratare nerespectuoasă

După ce și-a exprimat dezamăgirea față de prețurile excesive, clientul susține că a fost tratat cu ostilitate. Acesta afirmă că unul dintre casieri a rupt partea de sus a chitanței, pentru a nu se vedea detaliile despre tranzacție și spune că nu a fost obținută nicio semnătură după ce cardul lui de credit a fost debitat cu suma uluitoare de 376 de euro.

Internauţii s-au grăbit să-i îi ţină partea și au reclamat restaurantul pentru că profită de turiști.

Unul a spus: „Da, nu mânca niciodată nicăieri unde au vânzători pe stradă. Restaurantele bune și cinstite nu au nevoie de aceste tactici”.

Un altul a comentat: „Îmi pare rău că ai fost înșelat și mulțumesc pentru împărtășire. Sunt întotdeauna acele locuri de „pat de plajă gratuit dacă ne folosiţi restaurantul” din ceea ce am văzut. Nu cred că există vreo soluție, ați putea încerca să înştiinţaţi poliția sau poate să încercați o contestație cu compania bancară”.

Un turist a dezvăluit anul trecut cum a fost taxat cu 425 de euro pentru 4 băuturi și o gustare la același restaurant. Jak Kypri, din Londra, a fost taxat cum suma aceasta pentru două tequila, două beri și niște creveți.