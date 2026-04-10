B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Alertă în Munții Bucegi după ce un turist a rămas blocat pe traseu din cauza avalanșelor. Cum au intervenit salvamontiștii

Alertă în Munții Bucegi după ce un turist a rămas blocat pe traseu din cauza avalanșelor. Cum au intervenit salvamontiștii

Iulia Petcu
10 apr. 2026, 15:08
Alertă în Munții Bucegi după ce un turist a rămas blocat pe traseu din cauza avalanșelor. Cum au intervenit salvamontiștii
sursa foto: Facebook/Salvamont Brașov
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat pe traseu
  2. De ce este traseul închis și ce riscuri există
  3. Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor

Salvatorii montani din Brașov au intervenit vineri într-o situație delicată, după ce un turist a rămas blocat pe un traseu periculos din Munții Bucegi. Incidentul readuce în atenție riscurile majore din această perioadă, când avalanșele afectează mai multe zone montane frecventate.

Ce s-a întâmplat pe traseu

Intervenția a fost declanșată după ce un turist nu a mai putut înainta pe traseu, fiind surprins de condițiile dificile generate de avalanșele recente. Zona în care acesta se afla este cunoscută pentru expunerea ridicată la astfel de fenomene în sezonul rece.

„Acțiune în curs de desfășurare pentru recuperarea unui turist rămas blocat pe traseul Take Ionescu – Mălăiești. Din primele informații, acesta nu prezintă afecțiuni medicale, însă nu își mai poate continua deplasarea din cauza avalanșelor scurse recent în zonă”, a transmis Salvamont Brașov.

Salvatorii montani din cadrul formației Salvamont Râșnov au fost mobilizați pentru a ajunge la persoana blocată și pentru a o evacua în condiții de siguranță, în contextul unui teren instabil.

De ce este traseul închis și ce riscuri există

Traseul Take Ionescu – Mălăiești este în prezent închis, tocmai din cauza pericolului ridicat de avalanșă, amplificat de condițiile meteo din ultimele zile. Chiar și așa, unii turiști continuă să ignore restricțiile și să se aventureze în zone periculoase.

Salvamont Brașov atrage atenția că deplasarea pe trasee închise poate duce la situații critice, mai ales în condiții de instabilitate a stratului de zăpadă. Recomandarea fermă rămâne evitarea acestor rute și respectarea avertismentelor oficiale, relatează HotNews.

Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor

Situația s-a rezolvat înainte ca echipele de salvare să ajungă la turist, datorită intervenției altor persoane aflate în zonă. Un grup de turiști a reușit să ofere sprijin și să-l ghideze în siguranță.

„UPDATE: Persoana a fost ajutată să parcurgă zona dificilă în siguranță de un grup de turiști aflați în zonă. Aceștia au reușit să o ajute și să o conducă în siguranță la Cabana Mălăiești, unde se află acum în afara oricărui pericol. Salvatorii montani din cadrul formației Salvamont Râșnov se întorc la bază”, a transmis Salvamont Brașov pe Facebook.

Tags:
Ultima oră
18:01 -  Claudia Pătrășcanu, rămâne fără copii de Paște: „Eu am fost mai mult pe la biserică, la slujbele din Săptămâna Mare”
17:48 - Discursul lui Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui” (VIDEO)
17:33 - De ce ar putea fi anulate zborurile în mai puțin de o lună. Criza de combustibil pune presiune pe aeroporturile din Europa.
17:22 - Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
17:13 - Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
16:46 - Noi reguli stricte pentru turiști, în Italia. Tot ce trebuie să știi dacă plănuiești o vacanță acolo
16:35 - Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul mării
16:33 - Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
16:15 - De ce e Mircea Lucescu atât de iubit în Europa. CTP: Am găsit o singură explicație pentru acest fenomen ieșit din comun
16:02 - Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu Emanuel Macron la Vatican. Ce cadouri i-a oferit președintele francez