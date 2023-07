Un turist a rămas șocat de prețul exagerat al unei feIii de lămâie într-un restaurant din Costinești: „Se întreabă lumea de ce litoralul românesc este gol”

Pe drumul de întoarcere spre casă din Bulgaria, un bărbat a decis să facă o scurtă oprire în una dintre stațiunile de pe litoralul românesc. După o vacanță petrecută pe litoralul bulgăresc, turistul a ales să se relaxeze și să-și ia masa .

Taxare neașteptată: Felii de lămâie la preț de lux

Bărbatul și a savurat preparatele locale. Cu toate acestea, când chelnerul i-a adus nota de plată, a fost extrem de surprins să vadă că era taxat și pentru feliile de lămâie pe care le-a primit în paharul său. Această situație l-a luat complet prin surprindere și l-a făcut să reflecteze asupra prețurilor din locurile turistice.

Cheltuiala totală a ajuns la 257 de lei după ce a comandat câteva mici și o porție mică de cartofi. Fiecare mic a costat 8 lei, iar porția de cartofi 16 lei. Cu toate acestea, spre surprinderea sa, a observat că pe nota de plată au fost trecute și cele trei felii de lămâie pe care le-a primit în pahar. Așa cum este menționat și pe bonul fiscal, acesta a plătit 1,5 lei pentru o felie de lămâie, scrie .

Turistul dezamăgit de prețurile exorbitante

„Se întreabă lumea de ce litoralul românesc este gol sau de ce pleacă lumea în alte țări în sezonul estival. Haideți să vă arăt ce am pățit în Costinești. Venind din Bulgaria, am zis să mă opresc un pic și pe la noi, pe litoralul românesc, să văd despre ce e vorba. Am ajuns la un restaurant și am zis să mâncăm și să bem ceva. Uitați și voi prețuri! Cartofi prăjiți, 16 lei, porția mică de la McDonald’s e destul de mare pe lângă ce am primit. Dar uitați aici ce n-am putut să înțeleg, felie lămâie, 3 x 1,5 lei. Un leu cincizeci, o jumătate de felie de lămâie! Mici, 8 lei bucata, enorm, pentru că erau niște mici mai mult decât mici. Total 257 de lei, adică e exorbitant. De aia pleacă lumea, să ceri tu un leu cincizeci pe jumătate de felie de lămâie. Rușine, România!”, a spus turistul.