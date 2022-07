Un turist ajuns pe litoralul românesc spulberă mitul plajelor pustii: „Nu e deloc înghesuială, dar nici gol nu e litoralul, cum sună știrile apocaliptice de la tv”

Realitatea din teren e diferită de cea de la televizor, susține un turist „să testeze pe pielea lui miturile pe care le vede zilnic pe la tv și în social media”.

„Am 37 de ani și e prima oară când vin la Mamaia în plin sezon. Am vrut să testez pe pielea mea miturile pe care le văd zilnic pe la tv și in social media. Și, ce să vezi, mi-au mai rămas bani și de concediu după ce a venit nota de plată de la cină!”, a scris bărbatul pe Facebook.

Un turist ajuns în Mamaia spulberă mitul plajelor pustii

Bărbatul din Banat a transmis că „în general, prețurile sunt apropiate de cele din Timișoara (poate cu 10-20% mai mari, în funcție de restaurant)”.

„O problemă este lipsa de personal care duce la întârzieri în servirea mesei, mai ales la orele de vârf. Mă aștept ca în câțiva ani sectorul HORECA să se bazeze în foarte mare măsură pe angajați sezonieri din Asia, care vor veni aici, așa cum și românii mergeau în perioada verii să lucreze în Grecia”, a mai arătat turistul.

De asemenea, în medie cu 30 de lei, dar turiștii îl pot găsi și cu 25 de lei cu o bere inclusă, dar și cu 40.

„Deși e plin sezon, nu e deloc înghesuială. Dar nici gol nu e litoralul, cum sună știrile apocaliptice de la tv. Impresia asta e, într-adevăr, accentuată de plajele foarte largi, unde rândurile cu șezlonguri par izolate.

Apropo de plajă, o problemă e cea a nisipului. Cel puțin în centrul Mamaiei, din cauza lărgirii ei, nisipul e înlocuit de scoici micuțe sau sparte, ceea ce face ca plimbatul desculț să fie aproape imposibil. Din cauza asta, nu folosește nimeni terenurile de volei sau fotbal pe plajă amenajate aici. În mare, nisipul e fin, așa cum am înțeles că e și pe plajele din nordul stațiunii”, a mai scris timișoreanul, care a călătorit cu trenul din București până la Constanța, declarându-se mulțumit de condițiile de călătorie cu trenul CFR, potrivit ziare.com.