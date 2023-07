Un turist englez a rămas impresionat de preparatele tradiționale românești / Acesta a ales să viziteze orașul Cluj-Napoca

5outhy este un cântăreț englez, dar care se bucură de această țară alături de iubita lui, pentru că este româncă. Nu de mult, tânărul a venit în România și a publicat un clip video pe TikTok în care arată cum i s-au părut preparatele tradiționale dintr-un restaurant din Cluj-Napoca.

Când a gustat din fiecare preparat tradițional, tânărul artist le-a spus urmăritorilor săi că a avut „piele de găină”.

„Sunt în Cluj-Napoca. Încerc mici, sarmale și ciorbă de burtă”, a spus 5outhy.

Impresionat a fost și de faptul că după doar cinci minute de când a intrat în restaurant, o chelneriță i-a adus două băuturi alcoolice din partea casei. „Doamna a spus: vă dau o țuică și o vișinată gratuite pentru că a fost nevoie să așteptați”, a spus el.

Un platou cu bunătăți românești, asta au comandat cei doi îndrăgostiți. Când comanda a venit, turistul englez s-a arătat a fi surprins de cum arăta preparatul și și-a pus câte ceva din toate, potrivit .

„Sarmalele:10 din 10. Sunt la fel ca la mama-soacră. Micii: 10 din 10. Ca la tata socru.Cârnații: gustos, gustos. Poftă bună. Mămăliga suculentă. Cu brânză, foarte suculent. Ți se topește în gură. Varză a la Cluj: 10 din 10. Locul acesta este uimitor. Înger îngerașul meu”, a spus bărbatul după ce a gustat din câteva preparate românești.

Trying Romanian food for the first time in Cluj-Napoca, Romania 🇷🇴