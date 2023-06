Un turist român a avut parte de o experiență care l-a dus în pragul disperării, în Grecia: „Cu managerul nu se poate discuta, s-a ascuns”

Tot mai mulți turiști români au început să se plângă de condițiile din Grecia. Unii găsesc , iar alții sunt întâmpinați cu .

Un turist susține că a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută la un hotel din Grecia. Pentru a rezolva problemele, românul a decis să facă o reclamație, dar până acum nu a reușit să găsească o rezolvare, motiv pentru care a cerut sfaturi pe Internet.

Coșmarul trăit de un turist român în Grecia

Turistul și-a rezervat vacanța perfectă într-un hotel din Halkidiki, însă acum regretă decizia pe care a luat-o. El a povestit că informațiile pe care le-a găsit pe Internet în legătură cu hotelul respectiv nu sunt reale, pentru că fiind cazat de patru zile nu a venit nimeni să îi facă curățenie în cameră, deși a făcut reclamație.

„Bună ziua, Sunt cazat la hotel Cora și de 4 zile nimeni nu a venit să curețe camera. Deși am sunat și am fost la recepție cu reclamații, nu se rezolvă situația. Cu managerul nu se poate discuta, este ascuns probabil. Situația asta există pentru multe din camere. Am vorbit cu personalul de curățenie și au spus că fac curat numai în camerele dispuse de recepție. Există Protecția Consumatorului în Grecia? Unde pot face o reclamație? Totuși, am plătit niște bani…”, a scris românul, potrivit .

Postarea sa de pe Internet a strâns imediat câteva reacții. În timp ce unii au venit cu câteva sfaturi utile pentru el, alții l-au criticat.

„Chiar nu înțeleg unii oameni ,cam ce mizerie poți face într-o camera în 4 zile. Plec de ani de zile în vacanțe și am închiriat 90% din timp numai apartamente peste tot și nu am avut nevoie să vină cineva să-mi facă curățenie. Și am stat mereu minim 7 zile, la plecare apartamentul era impecabil”, a scris unul dintre internauți.

„Este la un hotel, nu la un apartament. Serviciul de room cleaning este inclus…. Nu comparați. Dacă plăteați cât a plătit dânsul, nu cred că vă convenea situația. Confortul se plătește, zic să beneficieze domnul de el. All the best”, „La 300 de euro pe noapte, da, trebuie în fiecare zi să se facă curățenie. Și da, dacă ai copii, coșurile de gunoi se umplu cât ai clipi, prosoapele se murdăresc ,nisip pe jos etc. Chestiile astea sunt elementare la un hotel indiferent de cate stele are, că de-aia prefera unii hoteluri în loc de apartamente închiriate, airnb” și „Din păcate pentru tine nu ai făcut saltul către unități turistice clasificate!”, au mai scris membrii grupului la postarea românului.