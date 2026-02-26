Un val de căldură neobișnuit a ajuns deja în și a adus temperaturi mult peste normalul perioadei. În Spania și Franța, termometrele au indicat valori apropiate de 30 de grade Celsius. În unele regiuni, aceste valori au depășit recordurile înregistrate până acum.

Vremea caldă i-a scos pe oameni din case încă de la primele ore ale zilei. Terasele s-au umplut rapid, iar atmosfera a devenit una specifică zilelor de vară. Localnicii și turiștii au profitat din plin de soare și de temperaturile ridicate. O parte dintre ei au rămas în oraș, în timp ce alții au ales să meargă la plajă pentru a se relaxa la soare.

Cum a transformat aerul fierbinte din Africa atmosfera din Europa

Atmosfera a devenit una relaxată, specifică mai degrabă verii decât acestui moment al anului. În stațiunile de la malul mării, șezlongurile au fost ocupate încă din primele ore, iar plajele s-au animat ca într-o zi de . Pentru mulți, a fost ocazia perfectă de a simți, chiar și pentru scurt timp, începutul verii.