Acasa » Eveniment » Un val de căldură neobișnuit a adus vara peste noapte în vestul Europei. Temperaturile au urcat până aproape de 30 de grade în Franţa şi Spania

Ana Beatrice
26 feb. 2026, 08:28
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum a transformat aerul fierbinte din Africa atmosfera din Europa
  2. Ce efecte are valul de căldură asupra oamenilor din Spania și Franța

Un val de căldură neobișnuit a ajuns deja în vestul Europei și a adus temperaturi mult peste normalul perioadei. În Spania și Franța, termometrele au indicat valori apropiate de 30 de grade Celsius. În unele regiuni, aceste valori au depășit recordurile înregistrate până acum.

Vremea caldă i-a scos pe oameni din case încă de la primele ore ale zilei. Terasele s-au umplut rapid, iar atmosfera a devenit una specifică zilelor de vară. Localnicii și turiștii au profitat din plin de soare și de temperaturile ridicate. O parte dintre ei au rămas în oraș, în timp ce alții au ales să meargă la plajă pentru a se relaxa la soare.

Cum a transformat aerul fierbinte din Africa atmosfera din Europa

Un val de aer fierbinte din nordul Africii a ajuns rapid deasupra Europei. Temperaturile au crescut brusc și au schimbat atmosfera ultimelor zile. Oamenii au ieșit în număr mare afară, atrași de vremea neobișnuit de caldă. Terasele s-au umplut repede de cei care au vrut să stea la soare și să se relaxeze cu o băutură rece.

Atmosfera a devenit una relaxată, specifică mai degrabă verii decât acestui moment al anului. În stațiunile de la malul mării, șezlongurile au fost ocupate încă din primele ore, iar plajele s-au animat ca într-o zi de vacanță. Pentru mulți, a fost ocazia perfectă de a simți, chiar și pentru scurt timp, începutul verii.

Ce efecte are valul de căldură asupra oamenilor din Spania și Franța

Temperaturile neobișnuit de ridicate au schimbat complet atmosfera din ultimele zile, la scurt timp după o perioadă marcată de fenomene extreme. Nouă furtuni consecutive au provocat inundații și alunecări de teren, iar acum căldura a pus stăpânire pe mai multe regiuni. În Cantabria, acolo unde s-a înregistrat maxima, au izbucnit aproximativ 60 de incendii de vegetație. La poalele Pirineilor, recordurile de temperatură au fost depășite, iar valorile au ajuns cu până la 14 grade peste media normală.

În Franța, vremea caldă i-a scos pe oameni din case, iar plajele și restaurantele de pe faleză s-au umplut rapid. Mulți au profitat de soare pentru plimbări și momente de relaxare pe litoral. Cei mai îndrăzneți au intrat chiar și în ocean, profitând de temperaturile neobișnuit de blânde. Meteorologii anunță că valul de căldură va persista până la sfârșitul săptămânii.

