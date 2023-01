Un „vârtej” luminos și misterios a apărut printre stele, pe cerul Hawaiiului. Care este explicația?

Un observator din Mauna Kea, Hawaii, a surprins imagini cu o spirală care se mișcă și care își croiește drum pe cerul nopții în primele ore ale dimineții de 18 ianuarie. Oamenii de știință cred că fenomenul are legătură cu lansarea unui satelit SpaceX.

SpaceX, care este deținută de Elon Musk, are contracte guvernamentale cu Forța Spațială. Potrivit Space.com, spirale au fost văzute pe cer și după alte lansări ale SpaceX. Este posibil să se datoreze faptului că din navă se evacuează combustibil suplimentar.

