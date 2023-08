Unchiul tânărului Sebastian, victimă în tragedia de la 2 Mai s-a prezentat la sediul poliției: „Nimeni din familia noastră n-a fost contactat de nicio persoană din partea familiei Pascu”

Nimeni din partea familiei șoferului drogat care a provocat nu a contactat familia lui Sebastian. Vineri, unchiul și tatăl lui Sebastian Andrei Olari s-au prezentat la sediul poliției, aducând cu ei o înregistrare audio care cuprinde primul sfert de oră de după producerea nenorocirii.

Unchiul lui Sebastian vrea să se facă dreptate

Unchiul tânărului a dat explicații cu privire la faptul că nu înțelege de ce polițiștii nu s-au arătat interesați încă de la început să verifice camera video, pe care au ridicat-o chiar de la locul accidentului.

„Din această înregistrare nu este rolul nostru să spunem noi dacă s-au făcut greșeli, de la momentul filmului oricum nu cred că mai contează. Am fost convocați la Poliție azi (vineri – N.R.), pentru că azi am fost chemați, Noi am comunicat și am decis să o facem publică după ce au avut-o și organele de cercetări. Eu aștept concluziile finale ale anchetei corpului de control și sunt convins că lucrurile nu vor rămâne așa. Si vreau să lăsam organele de control să-și facă treaba”, a afirmat Mihai Drăgan, unchiul tânărului ucis, conform .

Familia Pascu nu i-a contactat

De asemenea, Drăgan a spus că nu a fost contactat de către nimeni din , tânărul care a generat incidentul nefericit.

„Nimeni din familia noastră n-a fost contactat de nicio persoana din partea familiei Pascu. Nu ne dorim niciun fel de contact cu această familie.(…) Sper ca organele statului să-și facă treaba cât mai repede posibil si să ni se facă dreptate. Rezistăm greu, Valentin de abia poate să vorbească, de aceea o fac eu în locul meu. Expunerea publică a acestui caz este un lucru pe care nu ni l-am dori, dar vă mulțumim că o faceți, este îngrozitor, sperăm ca măcar după tragedia petrecu acum oamenii să ia niște măsuri.”