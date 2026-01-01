În timp ce unii petreceau de zor de , mai multe femei aduceau pe lume primii bebeluși ai lui 2026, din România. Dacă pentru o lume întreagă, de astăzi, începe un nou an, pentru unii, 1 ianuarie 2026 este începutul unei noi vieți. Pentru multe familii, ziua de astăzi a schimbat definitiv cursul vieții.

Unde s-au născut primii bebeluși ai lui 2026, din România

Printre primii bebeluși a lui 2026 se numără și un băiețel din Alba, născut la ora 1.20. Nașterea a avut loc prin cezariană, iar micuțul a primit nota 9. Este al treilea an consecutiv în care primul născut din România este băiat, relatează Monitorul de Botoșani.

Printre primii din țară se numără și un băiețel de la Botoșani. Acesta s-a născut la ora 02.45, prin cezariană, și a primit nota 8 la naștere.

La Iași, printre primii nou-născuți se numără și un băiețel care a fost adus pe lume la ora 6.00. A primit nota 9 din 10 și a fost născut prin cezariană.

Nașteri s-au înregistrat și la București. Cinci femei care au fost transportate de urgență la spital, cu ambulanța, pentru a naște. A fost și o situație în care, până a sosit ambulanța, femeia deja născute.

La Galați, niciun copil nu a fost născut în noaptea dintre ani.

Pentru femeile care au devenit mămici în decursul ultimelor ore, data de 1 ianuarie 2026 a căpătat o semnificație cu totul specială. Pentru unele familii, această primă zi din an nu este doar un început simbolic, ci și unul în adevăratul sens al cuvântului.

Ce se spune despre copiii născuți în prima zi din an

Potrivit credințelor populare, copiii născuți în prima zi a anului poartă amprenta cifrei unu. Această cifră este asociată cu o voință puternică, originalitate și o atracție constantă către noi începuturi. Se spune că acești copii vor fi independenți, creativi, energici, dornici de afirmare și succes, având totodată calități de lider, ambiție și o pronunțată dorință de perfecțiune.

De asemenea, tradiția spune că bebelușii veniți pe lume în prima zi a Noului An sunt mai norocoși decât ceilalți.

Cum s-a schimbat numărul nou-născuților din România, în ultimul deceniu

Nașterile care au avut loc în noaptea dintre ani readuc în discuție o problemă cu care se confruntă țara noastră. Numărul nou-născuţilor a scăzut alarmant în ultimul deceniu, iar statisticile arată că, în țara noastră, pe an ce trece, se nasc tot mai puțini copii. În anul 2024, România a avut cel mai mar negativ din istoria țării, potrivit Observator News.