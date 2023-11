Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic National / Ambele unități sunt operate la putere redusă, în parametri normali, ca urmare a condițiilor meteo severe

Nuclearelectrica duminică faptul că Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic National în noaptea de 25 noiembrie 2023.

În prezent, ambele unități sunt operate la putere redusă, în parametri normali, ca urmare a condițiilor meteo severe din Dobrogea, conform solicitarii DEN.

Unitatea 2 CNE Cernavoda in mod controlat in data de 20 noiembrie 2023 in vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unui echipament inaccesibil cu reactorul in functiune.

Oprirea controlata a Unitatii 2, lucrarile de remediere, precum si operarea la putere redusa se realizeaza in conditii de siguranta, in conformitate cu procedurile specifice ale CNE Cernavoda aplicabile in aceste situatii, fara impact asupra securitatii nucleare a reactorului, personalului unitatii, populatiei si mediului inconjurator.