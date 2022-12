Untul și salamul, printre cele mai furate produse din magazine

În contextul scumpirii produselor de bază din ultima vreme, românii recurg la diverse acțiuni pentru a-și umple coșul de cumpărături. În marile lanțuri de magazine unii oameni au început să fure masiv, lucru pentru care unele supermarketuri au pus sistem antifurt pe salam, unt și cașcaval.

Multe dintre produsele considerate importante dintr-un coș de cumpărături și-au dublat prețul în ultimul an.

Untul și salamul, protejate ca niște obiecte prețioase

Scumpirea din ultima perioadă a produselor de bază a ajuns într-un punct neimaginat vreodată. În trecut, marile supermarketuri foloseau sistemul antifurt doar pentru obiectele electrice și pentru băuturile alcoolice rafinate, însă acum, în Capitală și în alte orașe, magazinele au securizat și unele produse de bază.

În această perioadă este foarte ușor să ne dăm seama care sunt produsele cele mai căutate și al căror preț a crescut semnificativ. Sistemele antifurt au fost adăugate pentru cașcaval, salam, unt și vinuri, conform .

„Da, şi eu am văzut şi am rămas surprins. Puterea de cumpărare scăzută, oamenii nu mai au bani. Din ce am discutat cu comercianţii spuneau că se fură foarte mult pachetul de unt, acele salamuri de Sibiu. Unii le iau să mănânce, alţii le iau să le revândă. Untul, de pildă, este protejat în unele hypermarketuri, la fel ca bijuteriile, în seifuri.”, a precizat Dorin Cojocaru, specialist Industria Alimentară.

Untul este unul dintre ingredientele care nu trebuie să lipsească din coșul nimănui, întrucât acesta este folosit pentru diferite deserturi delicioase, dar și pentru preparatele tradiționale de Crăciun. , de la 11 lei, untul a ajuns să coste aproape 20 de lei.