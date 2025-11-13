Unul din cele mai mari exerciții NATO din România s-a încheiat. Ce a testat Alianța (GALERIE FOTO)

Peste 5.000 de militari din 10 țări au participat la exercițiul NATO „Dacian Fall 25” de la Cincu. Un exercițiu care s-a încheiat azi.

Scenariul atacării unui stat NATO

Peste 5.000 de militari români și aliați din Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia și Spania, 1.200 de vehicule blindate și zeci de avioane au fost dislocate în centrul țării, pentru cel mai mare exercițiu de pe teritoriul României din acest an.

Totul pentru a testa cât de bine poate să protejeze un aliat în cazul unui atac.

Președintele Nicușor Dan a transmis într-un mesaj publicat pe Facebook că exercițiul marchează „un moment important pentru pacea și securitatea României și cea euroatlantică”.

„Prin acest exercițiu am urmărit, împreună cu aliații, modul în care poate să se finalizeze procesul de ridicare a nivelului Grupului de Luptă Avansat Consolidat al NATO, de la nivel de batalion la nivel de brigadă. Un element important a fost reprezentat de testarea capacității Alianței de a proiecta rapid forțe pe Flancul Estic, respectiv de a deplasa trupe și echipamente militare din Franța către România. Exercițiul a demonstrat importanța mobilității militare ca factor esențial pentru descurajare și apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat.”, a scris .

„Le mulțumesc tuturor Aliaților care au contribuit la acest efort comun, precum și celor care fac parte din structurile NATO din România.