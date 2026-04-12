Unul dintre suspecții în susține prin intermundiul avocaților săi că nu a fost prezent la locul faptei.

Ce probe au descoperit polițiștii despre unul dintre suspecții jafului

Bernhard Z., un bărbat în vârstă de 35 de ani, a fost arestat la doar patru zile după ce tezaurul dacic a fost furat.

Anchetatorii au reușit să strângă dovezi solide împotriva lui. S-a descoperit pe hainele care fuseseră aruncate într-un container, probe ADN care-i aparțin suspectului, conform

Mai mult, pe acele haine s-au găsit cioburi de sticlă ce proveneau din vitrinele sparte ale muzeului, iar bărbatul fusese filmat anterior cumpărând o geantă de sport și haine similare cu cele folosite în timpul atacului.

Avocații bărbatului încearcă să construiască o apărare care să îl plaseze pe acesta doar în faza de pregătire a jafului, nu și în momentul spargerii propriu-zise.

Din cauza refuzului său de a colabora, procesul programat pentru săptămâna viitoare va trebui să analizeze toate dovezile în detaliu.

Cum s-a desfășurat recuperarea tezaurului

Spre deosebire de Bernhard Z., ceilalți doi bărbați implicați în jaf, Jan B. și Douglas W., au decis să își recunoască vina și să colaboreze cu autoritățile.

Această decizie a dus la o recuperare parțială a tezaurului românesc, care fusese învelit în prosoape și îngropat.

Coiful de aur de la Coțofenești și două dintre brățări au fost găsite după 14 luni de la jaf, fiind predate oficial României. Totuși, a treia brățară dacică lipsește în continuare.

Jaful a avut un impact financiar major, asigurătorii plătind României suma de 5,7 milioane de euro. Din punct de vedere juridic, cazul este unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda,

Când va avea loc procesul pentru Bernhard Z.

Tribunalul din Assen a alocat trei zile pentru audierile acestui caz, pe 14, 16 și 17 aprilie.

Instanța va trebui să decidă dacă acceptă pedepsele reduse propuse pentru cei care au colaborat sau dacă va impune sancțiuni mai dure.

Bernhard Z. va apărea în fața judecătorului marțea viitoare, iar refuzul său de a recunoaște fapta înseamnă că procurorii vor prezenta integral firul evenimentelor și modul în care au fost folosiți explozibilii pentru a forța intrarea în muzeu