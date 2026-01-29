UPDATE FOTO: Acuzațiile oficiale ale DNA în dosarul avocatei Adriana Georgescu. A cerut șpagă de până la un milion de euro. Imagini cu momentul în care lua mita

DNA a publicat oficial acuzațiile împotriva avocatei din PNL, Adriana Georgescu. Suma pe care aceasta ar fi încercat să o ia de la afaceristul din Constanța era de până la un milion de euro. O șpagă pe care susținea că o să o bage în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

Avocata ar fi cerut șpagă un milion de euro

Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, cel care susținea că este general SIE, sunt acuzați de procurorii DNA că i-au cerut omului de afaceri Jean-Paul Tucan șpagă de până la un milion de euro. I-au promis în schimb că vor interveni pe lângă magistrați pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat.

„În perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul, diferite sume de bani, din care ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025.

În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați, promițând că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.”, arată comunicatul oficial al DNA.

A cerut bani pentru campania electorală din Capitală

Potrivit procurorilor, la un moment dat s-a ajuns chiar până la suma de un milion de euro șpagă. au cerut acești bani, susținând că vor fi destinați campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei.

„La data de 21 noiembrie 2025, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul celeilalte persoane, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați și promițând soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat.”, arată .

Când au văzut că nu „merge” au redus sumele pentru șpagă

Cei doi nu au avut succes cu această solicitare. așa că, potrivit anchetatorilor, au micșorat suma cerută drept șpagă. Până la 500 de mii de euro din care au cerut, pentru început, 120 de mii de euro, în trei tranșe.

„În luna ianuarie 2026, inculpatul I.G., beneficiind de sprijinul inculpatei G.A.M., i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul unei alte persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro.

În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului-șef al D.N.A., promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

În temeiul pretinderii, la data de 28 ianuarie 2026, inculpații I.G. și G.A.M. au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.”, arată comunicatul DNA.