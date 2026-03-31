B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Urmărire ca în filme la Buftea. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un șofer fugar

Urmărire ca în filme la Buftea. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un șofer fugar

Flavia Codreanu
31 mart. 2026, 11:20
Urmărire ca în filme la Buftea. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un șofer fugar
Poliția Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. Șoferul fugar protagonist într-o urmărire ca în filme
  2. S-au tras focuri de armă în timpul urmăririi
  3. S-a deschis un doar penal pentru șoferul fugar

O urmărire ca în filme a avut loc pe străzile din Buftea, județul Ilfov, unde polițiștii au fost nevoiți să folosească armele din dotare pentru a opri un șofer fugar.

Șoferul fugar protagonist într-o urmărire ca în filme

Incidentul a început la data de 30 martie în jurul orei 14:35, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buftea se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Aceștia au depistat pe o stradă din oraș un autoturism al cărui conducător auto a refuzat să oprească la semnalele efectuate de agenți.

Imediat după refuzul de a opri, polițiștii au început urmărirea autoturismului suspect prin localitate. După o cursă periculoasă, șoferul a decis să abandoneze mașina pe o altă stradă din Buftea și a încercat să fugă pe jos pentru a scăpa de oamenii legii.

S-au tras focuri de armă în timpul urmăririi

Situația a devenit critică în momentul în care fugarul a refuzat să oprească la atenționările polițiștilor. Pentru a-l intimida și a-l forța să se oprească, unul dintre agenții implicați a scos pistolul din dotare și a tras mai multe focuri de armă în plan vertical.

Din fericire, utilizarea armamentului a fost una de avertisment, astfel că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Bărbatul a fost în cele din urmă imobilizat și încătușat, fiind condus la sediul Poliției Orașului Buftea.

S-a deschis un doar penal pentru șoferul fugar

La sediu, polițiștii au reușit să refacă traseul evenimentelor și să afle cine este bărbatul care a provocat haosul din trafic. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 32 de ani, domiciliat în orașul Chitila, care se pare că avea un motiv foarte serios să se teamă de poliție: nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost testat atât pentru consumul de alcool, cât și pentru substanțe psihoactive, rezultatele au fost negative în ambele cazuri.

„Date fiind cele constatate în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, după administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore. Activitățile de cercetare urmează să fie continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, precizează IPJ Ilfov.

Tags:
