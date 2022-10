Urmărire ca-n filme la Suceava. O șoferiță a luat amenda anului

Urmărire ca în filme pe străzile din Suceava. O tânără de 24 de ani a trecut în mare viteză pe lângă polițiști care au pornit imediat în urmărirea tinerei. Șoferița tocmai ce a făcut o depășire pe contrasens, cu 170 de kilometri la oră!

Șoferița a decis să depășească pe linie continuă un echipaj de Poliție ce aștepta în coloană, la fel ca mulți alți participanți la trafic.

Viteza record i-a adus acesteia o amendă pe măsură, 7105 lei!

Cu polițiștii pe urmele ei, șoferița a apăsat la maximum pedala de accelerație și, în mai puțin de 5 minute, a încălcat cele mai grave reguli de circulație.

Potrivit stirilesucevei.ro, incidentul a avut loc pe strada Nicolae Bălcescu din municipiu, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere montate în zonă.

După o urmărire ca-n filme prin oraș, autoturismul condus de tânăra de 24 de ani a fost blocat în trafic de un alt echipaj de poliţie. Pentru că în doar câteva minute a încălcat nu mai puțin de cinci reguli de circulație, tânăra șoferiță a primit o amendă de 7105 lei, record, după cum notează presa locală. Mai mult, timp de un an și șapte luni, tânăra nu mai are dreptul să conducă. Oamenii legii arată că șoferița a dat dovadă şi de agresivitate la volan, punând în pericol viețile celorlalți participanți la trafic. Ea a condus haotic și cu o viteză de 170 km/h, a făcut depășiri interzise, inclusiv pe linie continuă, plus deplasare pe contrasens.