Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut să accelereze implementarea reformelor necesare pentru a putea debloca fondurile europene înghețate. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor dintre Bruxelles și Budapesta privind statul de drept și accesul la finanțare europeană.

Fonduri de miliarde, condiționate de reforme

Von der Leyen a avertizat că Ungaria riscă să piardă sume importante din PNRR-ul european dacă nu îndeplinește condițiile stabilite de Uniunea Europeană până la termenul limită de la sfârșitul lunii august, scrie Agerpres.

Este vorba despre aproximativ 6,5 miliarde de euro din fondurile de redresare post-pandemie, bani considerați esențiali pentru investiții și modernizare economică.

Oficialul european a subliniat că „presiunea timpului este enormă” și că progresul reformelor este decisiv pentru deblocarea acestor sume.

Echipe de la Bruxelles, trimise la Budapesta

Șefa Comisiei Europene a precizat că, recent, a trimis o echipă de înalți funcționari europeni la Budapesta pentru a colabora cu echipa lui Péter Magyar, câștigătorul recentelor alegeri parlamentare.

Scopul acestei misiuni este accelerarea implementării reformelor și a investițiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene.

Disputa privind statul de drept

Fondurile europene au fost înghețate din cauza preocupărilor legate de respectarea statului de drept în Ungaria în perioada guvernării lui Viktor Orbán.

Comisia Europeană a blocat în total aproximativ 17 miliarde de euro destinate Budapestei, invocând probleme legate de independența justiției și funcționarea instituțiilor democratice.

Von der Leyen a susținut că această măsură a fost aplicată strict în conformitate cu tratatele europene.

Critici și apel la schimbarea regulilor UE

Întrebată dacă Uniunea Europeană ar fi trebuit să adopte o poziție mai dură, von der Leyen a afirmat că Bruxelles-ul a acționat deja „extrem de strict”.

Ea a mai adăugat că Ungaria are dreptul la fonduri europene, dar numai în condițiile respectării criteriilor stabilite.

În același timp, șefa Comisiei a criticat mecanismul decizional al UE, susținând că principiul unanimității încetinește procesul politic extern și ar trebui reconsiderat pentru a permite reacții mai rapide ale blocului comunitar.

„Europa trebuie să poată acționa rapid și să își facă vocea auzită”, a transmis aceasta.