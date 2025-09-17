Va fi cutremur în Parlament? Profeția Mariei Ghiorghiu

Maria Ghiorghiu, cunoscută publicului din România drept „clarvăzătoarea care a prezis Colectiv”, a revenit cu o nouă viziune șocantă. De ani buni, pe care le consideră divine, combinând avertismente religioase cu predicții politice. Admirată de unii pentru curaj și contestată de alții pentru lipsa de dovezi concrete, Ghiorghiu a devenit un personaj urmărit constant pe rețelele de socializare.

De această dată, ea susține că a văzut o sală asemănătoare cu Parlamentul României, unde a apărut scris: „Legile 4… Va fi cutremur, mare cutremur…”. Potrivit ei, nu e vorba doar de un cutremur natural, ci mai ales de unul social și politic care va zgudui România.

Ce a văzut Maria Ghiorghiu viziunea sa

Clarvăzătoarea povestește că a fost trezită de o lumină albă și intensă, care i-a arătat o încăpere uriașă, plină de oameni. Sala semăna izbitor cu Parlamentul României. Pe scenă, acolo unde stau de obicei oficialii, a apărut un mesaj scris electronic: „Legile 4… Va fi cutremur, mare cutremur…”. Aceeași frază a fost rostită și de un glas puternic, ca o avertizare repetată. Într-o altă secvență a viziunii, Ghiorghiu a văzut un bărbat la birou, care a spus: „Nu, nu mai stau, că-mi vine cutremurul din partea cealaltă!”.

Cum a interpretat mesajul

Maria Ghiorghiu nu a explicat clar semnificația expresiei „Legile 4…”. Ea a recunoscut că nu știe dacă e vorba de un pachet legislativ sau de altceva, însă susține că mesajul indică o prăbușire. În interpretarea sa, cutremurul nu va fi doar geologic, ci și politic. Ea vede proteste uriașe care ar putea bloca România, determinând prăbușirea clasei politice actuale. Politicienii, spune ea, „își taie singuri craca de sub picioare” și nu vor putea evita judecata poporului.

În viziune apar referiri la Ilie Bolojan, la „președintele neales”, dar și la Curtea Constituțională, prezentată ca parte a unei elite politice arogante. Ghiorghiu îi acuză pe aceștia că se cred „niște dumnezei”, dar afirmă că adevăratul Dumnezeu va face ordine în România. Ea folosește și termenul „sorosiști”, sugerând că există forțe externe care au contribuit la sărăcirea poporului.

De ce vorbește Ghiorghiu despre prăbușirea politicienilor

Postarea subliniază că actualii conducători nu vor scăpa nepedepsiți. „Vor da socoteală poporului român”, scrie Maria Ghiorghiu, adăugând că Dumnezeu îi va scutura „de la vârf în jos”. În opinia ei, aroganța și deciziile nedrepte luate împotriva poporului îi vor conduce inevitabil spre prăbușire.

Ce spun cititorii despre profeția Mariei Ghiorghiu

Reacțiile nu au întârziat să apară. Sute de oameni au comentat la postarea publicată pe , iar majoritatea au răspuns cu rugăciuni și mulțumiri.

„Mulțumim, doamna Maria, pentru aceste mesaje divine! Dumnezeu să ne protejeze!”, scrie Marioara Mary.

„Așteptăm cu nerăbdare mai multe mesaje, ne-am săturat de sărăcie”, adaugă Elena Constantin.

Alții transmit mesaje scurte, dar pline de simbol: „Doamne ajută!”, „Amin!”. Sunt și cititori care cer explicit schimbarea politicienilor: „Doamne ajută să scăpăm de asemenea oameni care ne conduc acum!”, comentează Angelica Manolea. Alții interpretează „Legile 4” drept un nou pachet de măsuri de austeritate, prevestind revolte.

Cine este Maria Ghiorghiu și cum a ajuns cunoscută în România

Maria Ghiorghiu a devenit cunoscută publicului larg după ce a susținut că ar fi avut viziuni legate de tragedia de la Colectiv, dar și despre alte evenimente majore care au marcat România. De-a lungul anilor, ea , unde îmbină credința religioasă cu avertismente sociale și politice. Stilul ei direct și apocaliptic a atras mii de cititori, care o consideră fie o voce divin inspirată, fie o persoană care speculează temerile colective. Controversată și adesea criticată, Ghiorghiu continuă să stârnească interes prin constanța și intensitatea profețiilor sale.