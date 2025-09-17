B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Va fi cutremur în Parlament? Profeția Mariei Ghiorghiu

Va fi cutremur în Parlament? Profeția Mariei Ghiorghiu

Ana Beatrice
17 sept. 2025, 11:14
Va fi cutremur în Parlament? Profeția Mariei Ghiorghiu
Sursa Foto: Facebook/ Maria Ghiorghiu
Cuprins
  1. Ce a văzut Maria Ghiorghiu viziunea sa
  2. Cum a interpretat mesajul
  3. De ce vorbește Ghiorghiu despre prăbușirea politicienilor
  4. Ce spun cititorii despre profeția Mariei Ghiorghiu
  5. Cine este Maria Ghiorghiu și cum a ajuns cunoscută în România

Maria Ghiorghiu, cunoscută publicului din România drept „clarvăzătoarea care a prezis Colectiv”, a revenit cu o nouă viziune șocantă. De ani buni, ea publică pe blogul său mesaje pe care le consideră divine, combinând avertismente religioase cu predicții politice. Admirată de unii pentru curaj și contestată de alții pentru lipsa de dovezi concrete, Ghiorghiu a devenit un personaj urmărit constant pe rețelele de socializare.

De această dată, ea susține că a văzut o sală asemănătoare cu Parlamentul României, unde a apărut scris: „Legile 4… Va fi cutremur, mare cutremur…”. Potrivit ei, nu e vorba doar de un cutremur natural, ci mai ales de unul social și politic care va zgudui România.

Ce a văzut Maria Ghiorghiu viziunea sa

Clarvăzătoarea povestește că a fost trezită de o lumină albă și intensă, care i-a arătat o încăpere uriașă, plină de oameni. Sala semăna izbitor cu Parlamentul României. Pe scenă, acolo unde stau de obicei oficialii, a apărut un mesaj scris electronic: „Legile 4… Va fi cutremur, mare cutremur…”. Aceeași frază a fost rostită și de un glas puternic, ca o avertizare repetată. Într-o altă secvență a viziunii, Ghiorghiu a văzut un bărbat la birou, care a spus: „Nu, nu mai stau, că-mi vine cutremurul din partea cealaltă!”.

Cum a interpretat mesajul

Maria Ghiorghiu nu a explicat clar semnificația expresiei „Legile 4…”. Ea a recunoscut că nu știe dacă e vorba de un pachet legislativ sau de altceva, însă susține că mesajul indică o prăbușire. În interpretarea sa, cutremurul nu va fi doar geologic, ci și politic. Ea vede proteste uriașe care ar putea bloca România, determinând prăbușirea clasei politice actuale. Politicienii, spune ea, „își taie singuri craca de sub picioare” și nu vor putea evita judecata poporului.

În viziune apar referiri la Ilie Bolojan, la „președintele neales”, dar și la Curtea Constituțională, prezentată ca parte a unei elite politice arogante. Ghiorghiu îi acuză pe aceștia că se cred „niște dumnezei”, dar afirmă că adevăratul Dumnezeu va face ordine în România. Ea folosește și termenul „sorosiști”, sugerând că există forțe externe care au contribuit la sărăcirea poporului.

De ce vorbește Ghiorghiu despre prăbușirea politicienilor

Postarea subliniază că actualii conducători nu vor scăpa nepedepsiți. „Vor da socoteală poporului român”, scrie Maria Ghiorghiu, adăugând că Dumnezeu îi va scutura „de la vârf în jos”. În opinia ei, aroganța și deciziile nedrepte luate împotriva poporului îi vor conduce inevitabil spre prăbușire.

Ce spun cititorii despre profeția Mariei Ghiorghiu

Reacțiile nu au întârziat să apară. Sute de oameni au comentat la postarea publicată pe pagina sa de Facebook, iar majoritatea au răspuns cu rugăciuni și mulțumiri.

„Mulțumim, doamna Maria, pentru aceste mesaje divine! Dumnezeu să ne protejeze!”, scrie Marioara Mary.

„Așteptăm cu nerăbdare mai multe mesaje, ne-am săturat de sărăcie”, adaugă Elena Constantin.

Alții transmit mesaje scurte, dar pline de simbol: „Doamne ajută!”, „Amin!”. Sunt și cititori care cer explicit schimbarea politicienilor: „Doamne ajută să scăpăm de asemenea oameni care ne conduc acum!”, comentează Angelica Manolea. Alții interpretează „Legile 4” drept un nou pachet de măsuri de austeritate, prevestind revolte.

Cine este Maria Ghiorghiu și cum a ajuns cunoscută în România

Maria Ghiorghiu a devenit cunoscută publicului larg după ce a susținut că ar fi avut viziuni legate de tragedia de la Colectiv, dar și despre alte evenimente majore care au marcat România. De-a lungul anilor, ea a publicat sute de mesaje pe blogul personal, unde îmbină credința religioasă cu avertismente sociale și politice. Stilul ei direct și apocaliptic a atras mii de cititori, care o consideră fie o voce divin inspirată, fie o persoană care speculează temerile colective. Controversată și adesea criticată, Ghiorghiu continuă să stârnească interes prin constanța și intensitatea profețiilor sale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
De ce nu este bine să îți setezi mai multe alarme de dimineață? Avertismentul unei asistente
Eveniment
De ce nu este bine să îți setezi mai multe alarme de dimineață? Avertismentul unei asistente
Tatuajele, modă sau păcat? Ce spune teologia creștină
Eveniment
Tatuajele, modă sau păcat? Ce spune teologia creștină
Sfârșitul anului aduce mai multe zile libere angajaților. Minivacanțe prelungite de Crăciun și Anul Nou
Eveniment
Sfârșitul anului aduce mai multe zile libere angajaților. Minivacanțe prelungite de Crăciun și Anul Nou
Iluminatul inteligent câștigă teren în casele românilor. Trend de moment sau nou stil de viață?
Eveniment
Iluminatul inteligent câștigă teren în casele românilor. Trend de moment sau nou stil de viață?
Cele mai eficiente metode de a reduce durerile de spate pe termen lung
Eveniment
Cele mai eficiente metode de a reduce durerile de spate pe termen lung
Oamenii de știință nu pot explica semnalul puternic pe care tocmai l-au detectat din afara galaxiei noastre
Eveniment
Oamenii de știință nu pot explica semnalul puternic pe care tocmai l-au detectat din afara galaxiei noastre
Surpriză neașteptată! Gigi Becali a împărțit bani mai multor elevi de la un liceu din București
Eveniment
Surpriză neașteptată! Gigi Becali a împărțit bani mai multor elevi de la un liceu din București
Specialiști de top din Europa vin la București pentru un eveniment medical dedicat sănătății prostatei și rinichilor. Despre ce este vorba
Eveniment
Specialiști de top din Europa vin la București pentru un eveniment medical dedicat sănătății prostatei și rinichilor. Despre ce este vorba
Ai centrala pregătită de iarnă? Iată cum îți dai seama
Eveniment
Ai centrala pregătită de iarnă? Iată cum îți dai seama
Călin Georgescu, prima apariție publică după trimiterea în judecată. Fostul candidat dă cu subsemnatul la poliție
Eveniment
Călin Georgescu, prima apariție publică după trimiterea în judecată. Fostul candidat dă cu subsemnatul la poliție
Ultima oră
12:14 - De ce nu este bine să îți setezi mai multe alarme de dimineață? Avertismentul unei asistente
12:05 - Tatuajele, modă sau păcat? Ce spune teologia creștină
11:59 - Drama neștiută a lui George „Jaguarul”, de la „Insula Iubirii”. Prin ce a trecut acesta când era copil
11:56 - Sfârșitul anului aduce mai multe zile libere angajaților. Minivacanțe prelungite de Crăciun și Anul Nou
11:48 - Iluminatul inteligent câștigă teren în casele românilor. Trend de moment sau nou stil de viață?
11:44 - Cele mai eficiente metode de a reduce durerile de spate pe termen lung
11:37 - Oamenii de știință nu pot explica semnalul puternic pe care tocmai l-au detectat din afara galaxiei noastre
11:17 - Surpriză neașteptată! Gigi Becali a împărțit bani mai multor elevi de la un liceu din București
11:04 - Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
10:59 - Specialiști de top din Europa vin la București pentru un eveniment medical dedicat sănătății prostatei și rinichilor. Despre ce este vorba