Va începe sau nu școala la timp? Răspunsul ministrului Educației. Ce mesaj le-a transmis Daniel David profesorilor (VIDEO)

Ministrul Educației, , a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că didactică va crește cu 2 ore. Ministrul a subliniat faptul că a încercat să pună într-o “variantă cât mai rațională această schimbare”.

Ce a spus ministrul Educației despre norma didactică

Va începe școala la timp? Răspunsul ministrului Educației

Daniel David a subliniat că multe dintre aceste măsuri fiscal-bugetare sunt cu caracter temporar și așteaptă ca efectele lor să se arate și situația să se stabilizeze.

“Norma didactică va crește cu 2 ore. Eu am încercat să flexibilizez, să pun într-o variantă cât mai rațională această schimbare. Să știți că și protestele au continuat și au contat. Au și continuat, au și contat pentru că, da, m-au obligat să fiu foarte atent nu la legea fiscal-bugetară, care este deja adoptată, ci la măsurile de implementare, ceea ce ține de minister, de ordinele de ministru.

Și fiindcă pomenea de mediul rural, spre exemplu, avem o reglementare în care, dacă cineva are deja o normă distribuită în 2 sau mai multe unități școlare, să n-o fragmentăm mai mult, fiindcă ideea este asta: dacă crești cu 2 ore, să nu duci, totuși, la o fragmentare a normelor care este nerațională.

Și, de asemenea, ce va trebui să facem, dacă tot vom avea aceste 2 ore în plus, adică din cele 8 ore de lucru, 2 ore care erau pe activități oarecum administrativ, birocratice și de pregătire trec în activități de predare, să simplificăm pentru celelalte 4 ore, fiindcă din 8, 4 de predare, să simplificăm cât putem măsurile birocratice și administrative. Sunt măsuri pe care, oarecum, le putem lua la nivelul actelor secundare”.

Întrebat dacă școala va începe la timp, ministrul a spus:

“Foarte greu să vă spun, sincer și direct spus, dar mesajul meu a fost pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc. Vă dați seama că n-aș fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerității și cel care trebuie să le implementez. Hai să începem școala, hai să construim pe această supărare niște proiecții raționale pe termen mediu și lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute și când măsurile fiscal-bugetare își vor arăta efectele și ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”.