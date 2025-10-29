Elevii și profesorii din România se vor bucura, la finalul anului, de o binevenită pauză. Vacanța de iarnă 2025-2026 va aduce două săptămâni de relaxare, exact în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Noua structură a anului școlar confirmă menținerea sistemului modular, cu perioade de învățare alternate de pauze mai dese, dar mai scurte.

Când intră elevii în vacanța de iarnă

Conform calendarului oficial publicat de , elevii și profesorii vor intra în vacanță pe 20 decembrie 2025, iar cursurile se vor relua pe 8 ianuarie 2026. „Vacanța de iarnă 2025–2026 se desfășoară între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026”, se arată în documentul oficial.

Această perioadă acoperă întreaga durată a sărbătorilor de iarnă, oferind 18 zile de pauză, incluzând și weekendurile. Vacanța vine după primele luni pline de cursuri, fiind cea de-a doua pauză din anul școlar, imediat după cea de toamnă.

Ce alte vacanțe sunt prevăzute în anul școlar 2025-2026

Structura anului viitor menține sistemul modular introdus recent, cu cinci perioade de învățare și tot atâtea vacanțe. Calendarul prevede următoarele pauze:

25 octombrie – 2 noiembrie 2025 – vacanța de toamnă;

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 – vacanța de iarnă;

o săptămână în februarie 2026, stabilită de fiecare inspectorat școlar;

4 – 14 aprilie 2026 – vacanța de primăvară;

20 iunie – 6 septembrie 2026 – vacanța de vară.

Astfel, elevii vor avea pauze mai dese, dar distribuite uniform de-a lungul anului. Măsura este menită să prevină epuizarea și să ofere un ritm de învățare mai echilibrat.

Cum arată structura completă a anului școlar

Anul școlar 2025–2026 a început pe 8 septembrie 2025 și se va desfășura pe parcursul a cinci module de învățare. Fiecare modul este separat de o perioadă de .

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Vacanță de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Vacanță de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modulul 3: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026

Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026

Vacanță de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanță de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Elevii din anii terminali vor încheia cursurile mai devreme. Pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar se va termina pe 5 iunie 2026, după 24 de săptămâni.

Elevii din clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 12 iunie 2026, iar cei de la liceele tehnologice și școlile profesionale vor merge la școală până pe 26 iunie 2026.

Când au loc programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programele „Școala altfel” și vor fi organizate între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, fiecare pe o durată de 5 zile consecutive.

„Fiecare unitate de învățământ va decide, în funcție de specificul activităților și de calendarul propriu, momentul exact în care vor fi organizate aceste programe”, precizează Ministerul Educației, potrivit Capital.ro.

În cazul liceelor tehnologice, școlilor profesionale și postliceale, aceste săptămâni vor include activități practice, adaptate profilului fiecărei unități de învățământ.