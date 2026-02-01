B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Vacanța de schi din 2026, stabilită pe județe. În ce perioadă intră elevii în pauză

Vacanța de schi din 2026, stabilită pe județe. În ce perioadă intră elevii în pauză

Selen Osmanoglu
01 feb. 2026, 09:13
Vacanța de schi din 2026, stabilită pe județe. În ce perioadă intră elevii în pauză
Sursă Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Vacanță mobilă, decisă la nivel local
  2. Vacanța de schi: 9-15 februarie 2026
  3. Vacanța de schi: 16-22 februarie 2026
  4. Vacanța de schi: 23 februarie-1 martie 2026

Vacanța de schi din anul școlar 2025-2026 va avea loc în perioada 9 februarie-1 martie, însă intervalul exact diferă de la un județ la altul, potrivit structurii oficiale a anului educațional. Pauza de o săptămână, stabilită la nivel local de inspectoratele școlare, oferă elevilor un moment de respiro între modulele de cursuri și este gândită atât pentru relaxare, cât și pentru activități specifice sezonului rece.

Vacanță mobilă, decisă la nivel local

Anul educațional 2025-2026 este structurat în cinci module de învățare, fiecare urmat de o vacanță. Vacanța de schi, cunoscută și drept vacanța mobilă din februarie, reprezintă o pauză intermediară importantă înainte de ultimele module de cursuri, scrie Digi24.

Stabilirea perioadei exacte a revenit fiecărui inspectorat școlar județean, precum și Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu cadrele didactice, părinții și reprezentanții elevilor, fiind avute în vedere specificul local, calendarul educațional și accesul la infrastructura de agrement de iarnă.

Vacanța de schi: 9-15 februarie 2026

Prima serie a vacanței de schi debutează la începutul lunii februarie. Elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor fi primii care vor intra în pauza școlară, în intervalul 9-15 februarie.

Această săptămână marchează startul vacanței mobile de iarnă și le oferă elevilor un moment de relaxare după primele module de cursuri din anul școlar.

Vacanța de schi: 16-22 februarie 2026

Cea de-a doua săptămână de vacanță acoperă cel mai mare număr de județe, fiind intervalul ales de majoritatea inspectoratelor școlare.

În perioada 16-22 februarie, vor avea vacanță elevii din următoarele județe: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași.

Vacanța de schi: 23 februarie-1 martie 2026

Ultimul interval al vacanței de schi este programat la finalul lunii februarie și începutul lunii martie. În această perioadă, elevii din județele Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu vor avea o săptămână liberă.

Această etapă închide calendarul vacanțelor de schi la nivel național, urmând ca toți elevii să revină ulterior la cursuri pentru ultimele module ale anului școlar.

