Vacanță în Corfu, insulă favorită de români. Cât costă o noapte de cazare într-un hotel de 3 stele

favorite de români. În ultimii ani, a apărut și aici conceptul all inclusive, la care românii sunt mari amatori.

Prețuri la cazare în Corfu

Un hotel de trei stele în stațiune Sidari în Corfu oferă tot ce are nevoie un turist care caută o vacanță în sistem all inclusive, conform Observator news.

Prețurile pentru o noapte de cazare, pentru 2 persoane, pornesc de la 140 de euro și pot ajunge până la 270 de euro, în sezonul estival.

„În vârful sezonului, majoritatea clienţilor sunt familii cu copii, dar la începutul şi sfârşitul sezonului am început să observăm că tinerii în luna de miere şi cuplurile preferă acest loc”, a spus Dimitris Kantalis, director de vânzări.

„Astăzi avem o zi cu specific grecesc. Avem muzică şi dansuri tradiţionale greceşti seara şi la prânz avem mâncare specifică insulei şi seara avem o cină grecească”, a transmis un representant al unui restaurant.

Mâncarea este un alt motiv pentru care românii aleg Grecia.

„Aici avem creveţi cu sos de roşii, usturoi şi brânză feta”, a spus un bucătar, iar această mâncare este una traditional grecească.

Prețuri la resorturi de lux în Corfu

Într-un alt resort de 5 stele, un chef cu 30 de ani de experiență gătește mâncarea grecească pentru ca turiștii să aibă partea de o experiență culinară extraordinară.

În alte resorturi, turiștii au posibilitatea de a sta pe sezlong lângă piscina personală. Prețurile pentru astfel de pachete turistice încep de la 600 de euro, pentru doi adulți, pe noapte, la all inclusive.

„O familie cu 2 adulţi şi 3 copii este capacitatea maximă a acestei camere. Sunt 36 de metri pătraţi şi îţi oferă acces direct la piscină. Îţi oferă posibilitatea să te trezeşti şi să sari în piscină,” a declarat un reprezentant al unui hotel.

În partea vestică a insulei Corfu, un resort de 5 stele oferă turiștilor priveliști incredibile. , care completează oferta de all inclusive din Corfu.