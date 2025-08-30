Vacanțe mai ieftine pe litoralul românesc: Prețurile scad cu până la 20% spre finalul lui august. Care sunt cele mai bune oferte pentru turiști

Sezonul estival intră pe ultima sută de metri, iar vacanțele la mare devin mai accesibile. Potrivit unei analize , spre finalul lunii august tarifele scad cu 10-20% față de perioada de vârf, iar multe unități de cazare atrag turiștii cu oferte speciale: demipensiune, acces gratuit la plajă privată sau nopți bonus incluse în pachet.

Cuprins:

Cât au scăzut prețurile pe litoral după jumătatea lunii august

Exemple de tarife în Mamaia, Eforie și alte stațiuni

Care sunt cele mai ieftine variante pentru turiști

Ce facilități suplimentare oferă hotelierii

Litoralul, încă preferat de români la final de sezon

Cât au scăzut prețurile pe litoral după jumătatea lunii august

Reprezentanții platformei Travelminit.ro susțin că, după perioada de vârf, tarifele scad cu până la 10-20%. În plus, unitățile de cazare lansează promoții last-minute și oferte cu beneficii extra, de la mese incluse și acces la agrement, până la reduceri pentru sejururi mai lungi.

Exemple de tarife în Mamaia, Eforie și alte stațiuni

Mamaia : camerele duble la hoteluri de 3 stele pornesc de la 280 de lei/noapte cu mic dejun inclus. Există și variante mai accesibile, de la 189 lei/noapte fără servicii de masă sau 230 lei cu mic dejun. La 4 stele, prețurile încep de la 392 lei/noapte.

Eforie Nord : o cameră dublă pornește de la 250 lei/noapte cu demipensiune. La 3 stele, tarifele variază între 190 lei (fără masă) și 317 lei (cu mic dejun). Un resort popular de 4 stele ajunge la 562 lei/noapte.

Eforie Sud și Venus : cele mai ieftine opțiuni, la hoteluri de 2 stele, cu tarife de maximum 190 lei/persoană/noapte.

Costinești : pachete de la 220 lei/noapte la pensiuni și vile, foarte căutate de tineri și grupuri.

Neptun-Olimp: prețurile pornesc de la 300 lei/noapte la hoteluri de 4 stele, cu acces la plajă privată și facilități de wellness.

Care sunt cele mai ieftine variante pentru turiști

Pentru cei care caută prețuri reduse, cele mai accesibile stațiuni sunt Eforie Sud și Venus, unde tarifele scad sub 200 de lei pe noapte. Costinești rămâne opțiunea favorită pentru grupurile de tineri datorită ofertelor la pensiuni și vile.

Ce facilități suplimentare oferă hotelierii

Pe lângă reducerea de prețuri, multe unități de cazare includ în pachete mese, acces gratuit la plajă privată sau servicii de wellness. Ofertele last-minute și nopțile bonus atrag tot mai mulți turiști care aleg să plece în vacanță la final de sezon.

Litoralul, încă preferat de români la final de sezon

Deși vara se apropie de final, litoralul românesc rămâne una dintre cele mai populare destinații interne. Stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Neptun-Olimp sunt în continuare în topul rezervărilor, mai ales datorită tarifelor mai prietenoase și pachetelor speciale pentru familii și grupuri de prieteni.