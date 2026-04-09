Interesul pentru vacanțele de Paște este mai scăzut anul acesta. Românii aleg, în mare parte, să rămână acasă. Potrivit , gradul de ocupare al unităților de cazare nu a depășit 70%.

Cum încearcă hotelierii să-și salveze sezonul de Paște

Hotelierii încearcă să atragă cât mai mulți clienți prin oferte de ultim moment și reduceri de preț. Acestea sunt adaptate la bugetele tot mai prudente ale românilor. Chiar și așa, turiștii care aleg să plece de Paște preferă vacanțe scurte, de maximum trei nopți. Deciziile sunt luate în primul rând în funcție de costuri.

Pentru mulți, bugetul este decisiv. „În jur de 3000 de lei. Stăm trei zile, cazare, masă, băuturi nu”, a declarat o turistă pentru stirileprotv.ro, confirmând tendința de a cheltui mai atent.

În , hotelierii se adaptează din mers. Unii au simplificat pachetele turistice și au renunțat la mesele festive pentru a menține prețurile accesibile. Alții încearcă să atragă turiștii cu oferte last minute, reduse chiar și cu până la 40%. În aceste pachete sunt incluse, în continuare, beneficii atractive precum mese festive, muzică live, activități pentru copii sau acces la SPA și jacuzzi, în încercarea de a face oferta cât mai tentantă. De ce nu reușesc reducerile să atragă turiștii de Paște Nici măcar reducerile consistente nu mai garantează în această perioadă. În Mărginimea Sibiului, la o pensiune din Curmătura Ștezii, doar 5 din cele 30 de camere sunt ocupate. Asta se întâmplă în ciuda facilităților precum piscina interioară sau meniurile tradiționale bogate în preparate din miel. „Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor, de 33 de ani de când noi facem turism aici. Nu știu ce metode să mai folosesc. Numai desertul nu l-am făcut cu miel. Deci noi așa așteptăm oaspeții pentru sărbătorile de Paște.”, a transmis proprietara pensiunii din Curmătura Ștezii pentru sursa menționată.

Explicația vine, spun reprezentanții din turism, din prudența tot mai mare a românilor în privința . Mulți aleg să își facă planuri pe ultima sută de metri sau renunță complet la vacanțe. În paralel, unii antreprenori încearcă să compenseze prin experiențe și activități variate. La un complex din Moieciu de Sus, din Brașov , turiștii au acces la terenuri de sport, patinoar, SPA, salină, dar și activități pentru adrenalină, precum tiroliana sau pista de bob recent extinsă. Cu toate acestea, gradul de ocupare nu depășește 40%.

Pe lângă factorul financiar, nici vremea nu ajută. Prognozele anunță temperaturi scăzute, ceea ce reduce și mai mult apetitul pentru vacanțe în această perioadă.