Acasa » Eveniment » Vacanțele de Paște, tot mai puțin căutate. Reducerile nu reușesc să umple pensiunile și hotelurile: „Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor”

Ana Beatrice
09 apr. 2026, 09:01
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum încearcă hotelierii să-și salveze sezonul de Paște
  2. De ce nu reușesc reducerile să atragă turiștii de Paște

Interesul pentru vacanțele de Paște este mai scăzut anul acesta. Românii aleg, în mare parte, să rămână acasă. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, gradul de ocupare al unităților de cazare nu a depășit 70%.

Cum încearcă hotelierii să-și salveze sezonul de Paște

Hotelierii încearcă să atragă cât mai mulți clienți prin oferte de ultim moment și reduceri de preț. Acestea sunt adaptate la bugetele tot mai prudente ale românilor. Chiar și așa, turiștii care aleg să plece de Paște preferă vacanțe scurte, de maximum trei nopți. Deciziile sunt luate în primul rând în funcție de costuri.

Pentru mulți, bugetul este decisiv. „În jur de 3000 de lei. Stăm trei zile, cazare, masă, băuturi nu”, a declarat o turistă pentru stirileprotv.ro, confirmând tendința de a cheltui mai atent.

În Poiana Brașov, hotelierii se adaptează din mers. Unii au simplificat pachetele turistice și au renunțat la mesele festive pentru a menține prețurile accesibile. Alții încearcă să atragă turiștii cu oferte last minute, reduse chiar și cu până la 40%. În aceste pachete sunt incluse, în continuare, beneficii atractive precum mese festive, muzică live, activități pentru copii sau acces la SPA și jacuzzi, în încercarea de a face oferta cât mai tentantă.

De ce nu reușesc reducerile să atragă turiștii de Paște

Nici măcar reducerile consistente nu mai garantează turiști în această perioadă. În Mărginimea Sibiului, la o pensiune din Curmătura Ștezii, doar 5 din cele 30 de camere sunt ocupate. Asta se întâmplă în ciuda facilităților precum piscina interioară sau meniurile tradiționale bogate în preparate din miel.

„Este cel mai prost an în preajma sărbătorilor, de 33 de ani de când noi facem turism aici. Nu știu ce metode să mai folosesc. Numai desertul nu l-am făcut cu miel. Deci noi așa așteptăm oaspeții pentru sărbătorile de Paște.”, a transmis proprietara pensiunii din Curmătura Ștezii pentru sursa menționată.

