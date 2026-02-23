B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 09:26
Alina Cotabiță și Gabriel Cotabiță. Imagine de arhivă. Sursa: Captură video - TVR / YouTube
Cuprins
  1. Alina Cotabiță, acuzată într-un dosar de proxenetism
  2. Ce au găsit anchetatorii la percheziții

Văduva artistului Gabriel Cotabiță, Alina Cotabiță, a fost reținută alături de alți șapte suspecți într-un dosar de proxenetism în formă continuată. Șefa rețelei era o femeie de 80 de ani. Ea și Alina Cotabiță au fost plasate în arest la domiciliu, iar bărbații reținuți în dosar au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Alina Cotabiță, acuzată într-un dosar de proxenetism

Anchetatorii spun că două saloane de masaj erotic din Capitală erau paravan pentru activități de prostituție. Alina Cotabiță e proprietara unui salon. Procurorii acuză că ea administra activitatea fetelor și le promova online de aproape un an.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București.

În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale”, a transmis Poliția Capitalei.

Rețeaua era condusă de o femeie de 80 de ani.

Ce au găsit anchetatorii la percheziții

Sâmbătă, procurorii și polițiștii au făcut percheziții în cele două saloane și la domiciliile suspecților. Ei au găsit sume importante de bani – 370.000 de lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și 3.000 de lire sterline, precum și laptopuri, tablete, telefoane mobile, jucării sexuale și prezervative.

Suspecții, cu excepția octogenarei, au fost reținuți pentru 24 de ore. Cu toții, inclusiv pensionara, au fost audiați. Instanța a decis apoi arestul la domiciliu pentru octogenară și văduva lui Gabriel Cotabiță și arestul preventiv pentru bărbații reținuți.

