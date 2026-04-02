Val de înșelătorii în numele ANAF!

Escrocii se dau drept și încearcă să păcălească oamenii pentru a le obține datele personale și bancare.

Te sună cineva „de la ANAF”? Ai grijă, poate fi o înșelătorie

avertizează asupra unui nou tip de fraudă telefonică, cunoscută ca vishing. Escrocii se dau drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală pentru a păcăli cetățenii.

„Atragem atenţia asupra unor apeluri telefonice frauduloase (phishing telefonic – vishing) efectuate de către persoane care fură identitatea unor inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În timpul acestor apeluri, pentru a crea aparenţa realităţii, sunt folosite date şi nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparţin instituţiei. Astfel, se încearcă folosirea frauduloasă a calităţii de reprezentant al ANAF pentru obţinerea de date personale şi bancare.”, se arată într-un transmis joi.

Ce trebuie să faci dacă primești un astfel de apel

Un aspect esențial de reținut este că inspectorii ANAF nu solicită niciodată prin telefon informații personale sau financiare.

„În cazul în care sunt primite astfel de apeluri, vă rugăm să transmiteţi prin intermediul formularului electronic de contact disponibil la adresa www.anaf.ro/asistpublic date uşor observabile în timpul unei astfel de tentative de vishing, precum numărul de telefon de la care a fost primit apelul, data şi ora apelului, caracteristici (de exemplu: accent, modalitate de exprimare) ale apelantului care se recomandă a fi un reprezentat al ANAF”, au mai transmis reprezentanţii ANAF în comunicat.

Toate aceste informații vor fi folosite pentru sesizarea organelor de cercetare penală în vederea investigării acestor tentative de fraudă.