Val de ironii și glume după ce avocatul Gheorghe Piperea a lansat o nouă conspirație: De ce temperatura la umbră e mai redusă? E suspect! (FOTO)

Avocatul Gheorghe Piperea, profesor la Facultatea de Drept a Universității din București, a susținut că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) ar trebui să explice de ce de diverse surse sunt atât de diferite. El a mai afirmat că vara, de exemplu, nu i s-a părut niciodată că e mai răcoare la umbră.

Avocatul Piperea, ironizat pentru o postare despre vreme

Postarea sa a fost intens dezbătută pe Facebook, în condițiile în care Piperea, deși profesor și avocat, a mai lansat sau alimentat teorii ale conspirației.

„În acestă diatribă de o eleganţă clasică un prof. univ. dr. la Drept, Universitatea Bucureşti, se întreabă practic de ce un obiect lăsat la soare se încinge mai tare decât unul care stă la umbră. I se pare suspect. Şi ce rost are să stea omul la umbră când , că e tot aia ca la soare, minus bronzul. Cred că prea adesea subestimăm în România prostia autentică, cu morgă, a unor palavragii de nişă îngustă şi presupunem tot felul de conspiraţii şi scheme politice complicate în loc. Propunerea mea asta ar fi: what you see is exactly what it is. Şi (2) Univ Buc are de luat măsuri cu standardele academice dacă vrea să mai prindă Top 500 secolul ăsta”, a reacționat Sorin Ioniță, analist politic al Expert Forum (EFOR).

Alții i-au explicat avocatului ”conceptul” de umbră:

Alții pur și simplu s-au îngrozit că Gheorghe Piperea e profesor:

Iar unii doar s-au amuzat:

Părăsit de studenți, Piperea candidează la europarlamentare din partea AUR

În aprilie, o altă postare a lui Gheorghe Piperea a devenit virală, cea în care se plângea că doar doi studenți din 220 s-au prezentat la un curs: „O intreaga lume ma detesta si nu stiu de ce. O lume care se crede buna si dreapta si care crede ca are nevoie de spatii sigure, care nu le deranjeaza certitudinile si nu le forteaza iesirea din stereotipie. Dintr-o serie de 220 de studenti de anul III azi au venit la cursul meu fix 2. Este, de data asta, un evident boicot. Nu mai e vorba de imbunatatirea cursului, necesitate care ma preseaza, de altfel, an de an, si ma determina mereu sa innoiesc ceea ce predau si scriu. Nu se poate ca o munca de peste 28 de ani ca dascal, zeci de mii de pagini de lucrari de referinta scrise de mine in ultimii 25 de ani, un doctorat la Paris si o insistenta de a veni de 3-4 pe saptamana la facultate, punand alaturea doua afaceri profesionale de 2-3 milioane pe an, sa fie chiar inutile si lipsite de interes. Este evident ca e vorba doar de acea sanctiune pe care o ‘merit’ pentru ca am nerusinarea de a trage lumea de maneca, de a incerca sa ii trezesc din somnabulism pe captivii coliviei ideologice nounormale”.

Recent, George Simion, președintele AUR, a anunțat că Gheorghe Piperea va candida din partea formațiunii la alegerile europarlamentare de anul viitor.