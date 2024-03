Val de viroze în România. Cum ne putem da seama când e viroză sau infecție cu Sars Cov 2? Medicul Carmen Dorobăț, despre tulpina de Covid, care circulă în momentul de față (VIDEO)

Medicul infecționist Carmen Dorobăț a vorbit despre valul de viroze care e acum, în România, și despre tulpina de Covid care circulă în momentul de față. Declarațiile le-a făcut în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

„Dacă este vorba despre viroze respiratorii, trebuie să ne abținem de la orice înseamnă antibiotic, iar antibioticele trebuie date strict sub prescripția medicului, pentru că medicul are posibilitatea să-și dea seama dacă este vorba de vreo viroză respiratorie sau în general despre o infecție virală sau despre o infecție bacteriană. Trebuie niște analize, bineînțeles, minime efectuate și ca urmare, am putea să avem orientare, dar încă o dată nu trebuie să ne bazăm pe un antibiotic pe care îl avem în casă, pentru că odată, cândva, ne-a făcut bine, pentru că nu știm dacă antibioticul respectiv este activ pe o eventuală baterie, dacă o avem, dacă este activ, dacă va pătrunde la locul unde bateria respectivă se află, și nu în ultimul rând, putem să ne creăm dezechilibre la nivel intestinal și apariția acelei de acum binecunoscutei infecții, clostridium difficile”.

Medicul a vorbit și despre tulpina Covid, care circulă în momentul de față peste tot, și dacă se confundă cu virozele existente, cum ne putem da seama că e o viroză și nu e Covid.

“Simtomatologia este cam aceeași, mai ales în perioada aceasta, pentru că în ceea ce privește cazurile de COVID sunt cazuri ușoare de Covid. Tulpina circulantă în momentul de față nu pune probleme deosebite. Ca urmare, pentru a ne da seama, trebuie să facem obligatoriu măcar un test rapid pentru infecția cu SARS COV II. Cert este că dacă avem o infecție la nivelul căilor respiratorii superioare ar fi ideal să stăm în casă, în sensul că în felul acesta nu vom duce infecția în afara locuinței și, deci, în societate, și bineînțeles, să luăm și un sfat de la medicul de familie”.