Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă

Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă

13 aug. 2025, 09:34
Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă
Vâlcean, în arest după ce a lovit un polițist. De la ce a pornit totul Sursă foto: Pixabay

Polițiștii au intervenit marți, în orașul vâlcean Berbești, în cazul unui bărbat de 40 de ani care asculta muzică tare în fața unui magazin. Bărbatul nu doar că nu a răspuns cerinței polițiștilor de a opri muzica, dar a și adoptat un comportament violent, ceea ce i-a adus arestul prevenetiv.

Cuprins:

  1. Cum a reacționat individul atunci când i-a fost atrasă atenția de polițiști
  2. Ce acuzații i se aduc bărbatului de 40 de ani

Cum a reacționat individul atunci când i-a fost atrasă atenția de polițiști

Individul, în vârstă de 40 de ani, este originar din comuna Alunu și locuiește fără forme legale în orașul Berbești. Odată ce polițiștii au intervenit pentru a-i spune să nu mai asculte muzică atât de tare, pe stradă, bărbatul a adoptat un comportament agresiv și l-a lovit pe unul dintre agenți. Polițiștul a suferit leziuni în zona mâinilor și a fost amenințat de persoana în cauză, a informat IPJ Vâlcea.

Individul a fost imobilizat, încătușat și dus la sediul poliției, relatează Mediafax, citat de Observator News.

Ce acuzații i se aduc bărbatului de 40 de ani

Bărbatul este acuzat de comiterea infracțiunilor de ultraj și tulburare a ordinii și liniștii publice. Instanța a admis propunere de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu, emițând pe numele bărbatului un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

La momentul scandalului cu polițiștii, bărbatul se afla sub măsura controlului judiciar, după ce comisese o faptă de lovire la data de 7 august 2025. Deși fusese reținut și atunci, individul fusese lăsat în libertate până ieri, când s-a dispus arestarea preventivă.

