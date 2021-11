Valeriu Gheorghiță: 45% din populația adultă a României a primit cel puțin o doză de vaccin. Dacă menținem ritmul actual, am putea avea la finalul anului o imunitate de grup de peste 75%

De la debutul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 la nivel național au primit măcar o doză de ser 7.267.888 de persoane, reprezentând o pondere de 45% din populația adultă a României, a precizat Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV.

Valeriu Gheorghiță: Dacă menținem ritmul actual de vaccinare, am putea avea la finalul anului o imunitate de grup de peste 75%

„Astăzi sunt peste 13 milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19 administrate la nivel naţional de la debutul campaniei de vaccinare. Sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel puţin o doză de vaccin. Acest lucru înseamnă aproximativ 45% din populaţia adultă a României care a primit cel puţin o doză de vaccin, sau peste 42% din populaţia peste 12 ani rezidentă din România. Sunt peste 6,4 milioane de persoane care au fost vaccinate cu schemă completă şi aproape un milion de persoane care au primit deja şi doza de rapel”, a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare, sâmbătă, într-o conferință de presă.

Potrivit oficialului, până la finalul lui 2021 s-ar putea ajunge, cu tot cu persoanele care au trecut prin boală, la o imunitate de grup de peste 75% dacă se menține actualul ritm de vaccinare.

„Dacă menţinem ritmul actual de vaccinare până la finalul acestui an, am putea să ajungem la peste 9,5 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză, (…) înseamnă peste 55% rată de vaccinare din populaţia eligibilă a României peste 12 ani, aşa încât, împreună cu persoanele care au fost infectate, care au trecut prin boală, am putea să ajungem la finalul acestui an la o imunitate de grup de peste 75%”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

În bilanțul de sâmbătă au fost raportate peste 8.000 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 la nivel național, iar pe un interval de 24 de ore s-au produs încă 390 de decese COVID-19. Rata de infectare este mai mare de 10 în 42 de orașe și municipii.