B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Proprietarii pot finaliza vânzarea unei locuințe în timp record anul viitor. Care sunt pașii obligatorii impuși de legislație

Proprietarii pot finaliza vânzarea unei locuințe în timp record anul viitor. Care sunt pașii obligatorii impuși de legislație

Iulia Petcu
26 nov. 2025, 19:32
Proprietarii pot finaliza vânzarea unei locuințe în timp record anul viitor. Care sunt pașii obligatorii impuși de legislație
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum se obține certificatul fiscal și de ce are o valabilitate limitată
  2. Cât durează cadastru, intabularea și ce rol are extrasul de carte funciară
  3. Ce alte acte sunt obligatorii pentru finalizarea vânzării

Vânzarea unei locuințe în 2025 devine un proces considerabil mai rapid decât în anii anteriori, cu condiția ca proprietarii să aibă toate actele pregătite înainte de a ajunge la notar. Ritmul tranzacțiilor s-a scurtat vizibil, iar specialiștii spun că o vânzare poate fi dusă la final în doar câteva zile dacă nu apar probleme birocratice. În același timp, aceștia avertizează că orice document lipsă poate întârzia semnificativ procedura.

Ce presupune actul de proprietate și de ce este documentul central al tranzacției

Primul document fără de care nu poate fi inițiată nicio vânzare este actul de proprietate. Acesta poate fi un contract de vânzare-cumpărare, un contract de donație, o sentință civilă definitivă și irevocabilă, un titlu de proprietate sau un certificat de moștenitor emis de notar și intabulat în cartea funciară. Notarii atrag atenția că, în lipsa acestui act, procedura nu poate avansa, indiferent de urgența solicitării.

Tranzacția se poate finaliza în 3–4 zile în condiții normale sau chiar în două zile în regim de urgență, însă numai dacă întregul dosar este complet încă de la început. Potrivit specialiștilor, respectarea pașilor birocratici și verificarea atentă a actelor sunt esențiale pentru o vânzare fără probleme.

Cum se obține certificatul fiscal și de ce are o valabilitate limitată

Certificatul fiscal reprezintă confirmarea oficială că proprietarul nu are datorii la bugetul de stat. Documentul este eliberat de Administrația Financiară în raza căreia se află imobilul și trebuie solicitat pentru fiecare coproprietar. Acesta poate fi obținut direct la ghișeu sau online prin platforma „Spațiul virtual privat”, fiind emis în aproximativ trei zile lucrătoare.

Certificatul rămâne valabil până la finalul lunii în care a fost emis, motiv pentru care proprietarii trebuie să sincronizeze corect pașii până la semnarea contractului.

Cât durează cadastru, intabularea și ce rol are extrasul de carte funciară

Documentația cadastrală trebuie realizată de un expert autorizat, iar costurile ajung în general la 700–1.000 de lei, în funcție de numărul de camere. Proprietarii achită suplimentar taxa fixă de 120 de lei către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), iar termenul standard de eliberare este de aproximativ 18 zile lucrătoare, potrivit stiripesurse.ro.

Extrasul de carte funciară necesar la notar este obținut chiar în ziua semnării contractului, prin solicitarea biroului notarial, și reprezintă dovada oficială că imobilul este liber de sarcini și poate fi vândut.

Ce alte acte sunt obligatorii pentru finalizarea vânzării

Printre documentele considerate esențiale se numără certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor autorizat. Costul se situează în jurul valorii de 250 de lei pentru apartamente, iar prețul poate crește în cazul caselor, în funcție de suprafață și complexitate.

Proprietarul trebuie să prezinte și ultima factură de utilități împreună cu chitanța aferentă, pentru a demonstra plata la zi. La apartamente, este obligatorie adeverința emisă de asociația de proprietari, document prezentat în original și însoțit de semnătură și ștampilă.

Într-un context administrativ tot mai eficient, specialiștii recomandă ca actele să fie pregătite cu câteva săptămâni înainte, pentru a evita întârzierile și pentru a asigura o tranzacție rapidă și conformă cu legea.

Tags:
Citește și...
Ministrul Educației a anunțat că profesorii nu vor fi afectați de interdicția privind cumulul pensie–salariu: „Vom fi atenți” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Educației a anunțat că profesorii nu vor fi afectați de interdicția privind cumulul pensie–salariu: „Vom fi atenți” (VIDEO)
Risipa alimentară, o problemă majoră în România și în lume. Cum putem reduce cantitatea de mâncare aruncată anual
Eveniment
Risipa alimentară, o problemă majoră în România și în lume. Cum putem reduce cantitatea de mâncare aruncată anual
Un bărbat din Dâmbovița și-a incendiat fosta iubită, supărat că femeia l-a părăsit
Eveniment
Un bărbat din Dâmbovița și-a incendiat fosta iubită, supărat că femeia l-a părăsit
Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)
Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
Eveniment
Ce este certificatul de viață și de ce trebuie trimis la o dată exactă. Detalii importante pe care mulți le ignoră
Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
Eveniment
Reclamații inventate cu poze generate de AI pun pe jar o pizzerie din Cluj. Cum au descoperit angajații că problemele nu existau în realitate
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Eveniment
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Eveniment
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
Eveniment
Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Eveniment
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Catalin Drula
Ultima oră
21:17 - Ministrul Educației a anunțat că profesorii nu vor fi afectați de interdicția privind cumulul pensie–salariu: „Vom fi atenți” (VIDEO)
21:07 - Soluțiile lui Daniel Băluță la problema traficului din Capitală: „Abilitățile mele manageriale mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire, ci să lucrez” (VIDEO)
21:02 - Risipa alimentară, o problemă majoră în România și în lume. Cum putem reduce cantitatea de mâncare aruncată anual
20:35 - Cătălin Botezatu continuă să fie un magnet pentru admiratoare, dar intră în 2026 singur. Cum arată femeia ideală pentru celebrul designer
20:34 - Măsurile din programul social al lui Daniel Băluță: „Bunăstarea nu e uniformă. Societatea noastră trebuie echilibrată” (VIDEO)
20:17 - Cel mai lung zbor direct din lume va fi lansat săptămâna viitoare. Cât va dura și ce mari orașe leagă
20:05 - Un bărbat din Dâmbovița și-a incendiat fosta iubită, supărat că femeia l-a părăsit
19:41 - Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume. A fost depășit de capitala celui mai mare stat musulman
19:39 - Nicușor Dan: Vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de cazurile de corupție / Răspunsul președintelui, întrebat dacă SRI ar putea fi condus de Kovesi
18:58 - Momentul în care un hoț de bijuterii e prins de un trecător. Paguba de zeci de mii de lei a fost recuperată (VIDEO)