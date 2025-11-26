Vânzarea unei locuințe în 2025 devine un proces considerabil mai rapid decât în anii anteriori, cu condiția ca proprietarii să aibă toate actele pregătite înainte de a ajunge la notar. Ritmul tranzacțiilor s-a scurtat vizibil, iar specialiștii spun că o vânzare poate fi dusă la final în doar câteva zile dacă nu apar probleme birocratice. În același timp, aceștia avertizează că orice document lipsă poate întârzia semnificativ procedura.

Ce presupune actul de proprietate și de ce este documentul central al tranzacției

Primul document fără de care nu poate fi inițiată nicio vânzare este actul de proprietate. Acesta poate fi un contract de vânzare-cumpărare, un contract de donație, o sentință civilă definitivă și irevocabilă, un titlu de proprietate sau un certificat de moștenitor emis de notar și intabulat în cartea funciară. Notarii atrag atenția că, în lipsa acestui act, procedura nu poate avansa, indiferent de urgența solicitării.

Tranzacția se poate finaliza în 3–4 zile în condiții normale sau chiar în două zile în regim de urgență, însă numai dacă întregul dosar este complet încă de la început. Potrivit specialiștilor, respectarea pașilor birocratici și verificarea atentă a actelor sunt esențiale pentru o vânzare fără probleme.

Cum se obține certificatul fiscal și de ce are o valabilitate limitată

Certificatul reprezintă confirmarea oficială că proprietarul nu are datorii la bugetul de stat. Documentul este eliberat de Administrația Financiară în raza căreia se află imobilul și trebuie solicitat pentru fiecare coproprietar. Acesta poate fi obținut direct la ghișeu sau online prin platforma „Spațiul virtual privat”, fiind emis în aproximativ trei zile lucrătoare.

Certificatul rămâne valabil până la finalul lunii în care a fost emis, motiv pentru care proprietarii trebuie să sincronizeze corect pașii până la semnarea contractului.

Cât durează cadastru, intabularea și ce rol are extrasul de carte funciară

Documentația cadastrală trebuie realizată de un expert autorizat, iar costurile ajung în general la 700–1.000 de lei, în funcție de numărul de camere. Proprietarii achită suplimentar taxa fixă de 120 de lei către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ( ), iar termenul standard de eliberare este de aproximativ 18 zile lucrătoare, potrivit stiripesurse.ro.

Extrasul de carte funciară necesar la notar este obținut chiar în ziua semnării contractului, prin solicitarea biroului notarial, și reprezintă dovada oficială că imobilul este liber de sarcini și poate fi vândut.

Ce alte acte sunt obligatorii pentru finalizarea vânzării

Printre documentele considerate esențiale se numără certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor autorizat. Costul se situează în jurul valorii de 250 de lei pentru apartamente, iar prețul poate crește în cazul caselor, în funcție de suprafață și complexitate.

trebuie să prezinte și ultima factură de utilități împreună cu chitanța aferentă, pentru a demonstra plata la zi. La apartamente, este obligatorie adeverința emisă de asociația de proprietari, document prezentat în original și însoțit de semnătură și ștampilă.

Într-un context administrativ tot mai eficient, specialiștii recomandă ca actele să fie pregătite cu câteva săptămâni înainte, pentru a evita întârzierile și pentru a asigura o tranzacție rapidă și conformă cu legea.