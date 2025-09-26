B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: "Vă rog reveniți"

O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”

Ana Maria
26 sept. 2025, 21:43
O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
Sursa foto: Pixabay / @Innviertlerin
Cuprins
  1. Ce mesaj a publicat vânzătoarea din România
  2. Cum au reacționat oamenii pe rețelele sociale la ce a postat vânzătoarea din România
  3. De ce a impresionat acest gest făcut de vânzătoarea din România

O vânzătoare din România a devenit virală pe rețelele sociale după ce a scris un mesaj prin care încerca să returneze o sumă de bani pe care o clientă a plătit-o în plus la magazinul unde ea lucrează.

Ce mesaj a publicat vânzătoarea din România

Mai exact, vânzătoarea este Roman. Femeia a postat, miercuri, pe grupul de Facebook „Orașul Roman”, care are peste 70.000 de membri următorul mesaj:

„Bună seara, doamna care a cumpărat cratița cu capac din Piața Mare, din Potcoavă, vă rog reveniți de duminică până miercuri pentru că mi-ați dat cu 100 de lei mai mult! Mulțumesc!”.

Cum au reacționat oamenii pe rețelele sociale la ce a postat vânzătoarea din România

Mesajul vânzătoarei din România a strâns rapid sute de aprecieri, distribuiri și comentarii prin care era felicitată pentru gestul său. Internauții au lăudat gestul de onestitate și au transmis mai multe urări de bine:

  • „Mai există și oameni cu caracter”, a scris un utilizator.
  • „Ce frumos, bravo om onest!”, a comentat altcineva.
  • „Felicitări maxime, Dumnezeu să vă dea înzecit! Doamne ajută să vadă și cine trebuie această postare! Mă înclin cu respect pentru gestul dumneavoastră!!!”, a scris o altă persoană.
  • „Felicitări rar mai întâlnești asa persoane”, a scris o altă femeie.
Comentarii Facebook b1tv.ro
Sursa foto: Captura foto Facebook / grupul Orașul Roman

De ce a impresionat acest gest făcut de vânzătoarea din România

Astfel de gesturi de onestitate au devenit tot mai apreciate în spațiul public, într-o perioadă în care cazurile de înșelătorie și lipsa de încredere între oameni sunt tot mai frecvente. În multe comunități locale, rețelele sociale joacă un rol important în promovarea exemplelor pozitive și în întărirea legăturilor dintre oameni.

Povestea vânzătoarei din România arată cât de valoroasă este cinstea și cum un gest aparent simplu poate inspira sute de persoane.

Reacțiile de pe rețelele sociale arată dorința comunității de a promova și de a susține oamenii onești. Gestul vânzătoarei din România demonstrează că bunătatea și corectitudinea există încă și redă, astfel, încrederea în comunitate și inspiră solidaritate autentică.

