Când începe bătrânețea?

Un sondaj de opinie, realizat pe un eșantion de peste 2.000 de britanici, arată că bătrânețea începe odată cu vârsta de 69 de ani. Compania Seven Seas a chestionat numeroși adulți britanici pentru a stabili care este percepția lor cu privire la vârstă. Când consideră aceștia că începem, cu adevărat, să îmbătrânim, după cum relatează .

Anterior, alte studii sugerau că vârsta a treia începe de la 62 de ani. Odată cu noile rezultate, concluzia este că atitudinea britanicilor față de vârstă se schimbă.

„Deși tindem să împingem ideea de bătrân tot mai departe în viitor, datele arată că mulți dintre noi amânăm încă obiceiurile care ne ajută să îmbătrânim sănătos. (…) Dacă 69 este noul «bătrân», atunci momentul să avem grijă de sănătatea noastră viitoare nu este mai târziu, ci acum”, a explicat Donna Bartoli, expert în wellness și health coach.

Percepția Generației Z cu privire la îmbătrânire

Alte cercetări au identificat diferențe între generații și felul în care se raportează acestea la îmbătrânire. Un sondaj recent realizat pe 4.000 de persoane a arătat că Baby Boomers (născuți între 1946 și 1964) cred că ești bătrân de la 67 de ani. Copiii și nepoții acestora au apreciat, însă, că vârsta a treia începe mai deveme.

Potrivit Generației Z (persoane născute între 1996 și 2015), personalități precum Michelle Obama, Brad Pitt și Lisa Kudrow, în vârstă de 62 de ani, au trecut oficial de „prima tinerețe”.

Cercetarea a mai arătat că Generația Z consideră că declinul cognitiv începe la 62 de ani. În ceea ce privește dificultățile de adaptare la tehnologie, acestea apar mai devreme, la 59 de ani. De asemenea, tinerii cred că, de la 56 de ani, o persoană nu mai arată bine purtând cele mai noi tendințe vestimentare.

Teama pe care o inspiră bătrânețea generațiilor tinere

Analiza datelor a arătat că o cincime dintre tinerii din Generația Z sunt de părere că vor arăta din ce în ce mai rău odată cu înaintarea în vârstă. Un sfert nu se așteaptă să mai aibă mulți membri ai familiei sau prieteni alături la vârste înaintate. Alți 27% nu cred că vor fi sănătoși la bătrânețe și sunt înclinați să creadă că oamenii se distrează mai puțin pe măsură ce îmbătrânesc.

Legat de acesta, Katherine Crawshaw atrage atenția asupra mesajelor constante din societate. Potrivit spuselor sale, aceasta este o posibilă explicație pentru copiii de doar 10 ani care își doresc produse anti-îmbătrânire. De aici perspectiva exagerat de pesimistă cu privire la înaintarea în vârstă.

„Observăm adesea o teamă reală legată de îmbătrânire încă din primii ani ai vieții adulte. Însă, odată ce oamenii ajung la acele praguri de vârstă, temerile se estompează în contact cu realitatea”, este de părere Katherine Crawshaw, co-director al campaniei Age Without Limits.