B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Vârsta de la care începe bătrânețea. Ce spun studiile sociologice

Adrian Teampău
18 apr. 2026, 22:56
sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Când începe bătrânețea?
  2. Percepția Generației Z cu privire la îmbătrânire
  3. Teama pe care o inspiră bătrânețea generațiilor tinere

Bătrânețea, momentul de la care seconsideră începem să îmbătrânim, începe de la o vârstă mai înaintată decât în urmă cu câțiva ani. Sunt concluziile unui studiu sociologic realizat pe un număr de 2.000 de britanici. 

Când începe bătrânețea?

Un sondaj de opinie, realizat pe un eșantion de peste 2.000 de britanici, arată că bătrânețea începe odată cu vârsta de 69 de ani. Compania Seven Seas a chestionat numeroși adulți britanici pentru a stabili care este percepția lor cu privire la vârstă. Când consideră aceștia că începem, cu adevărat, să îmbătrânim, după cum relatează Daily Mail.

Anterior, alte studii sugerau că vârsta a treia începe de la 62 de ani. Odată cu noile rezultate, concluzia este că atitudinea britanicilor față de vârstă se schimbă.

„Deși tindem să împingem ideea de bătrân tot mai departe în viitor, datele arată că mulți dintre noi amânăm încă obiceiurile care ne ajută să îmbătrânim sănătos. (…) Dacă 69 este noul «bătrân», atunci momentul să avem grijă de sănătatea noastră viitoare nu este mai târziu, ci acum”, a explicat Donna Bartoli, expert în wellness și health coach.

Percepția Generației Z cu privire la îmbătrânire

Alte cercetări au identificat diferențe între generații și felul în care se raportează acestea la îmbătrânire. Un sondaj recent realizat pe 4.000 de persoane a arătat că Baby Boomers (născuți între 1946 și 1964) cred că ești bătrân de la 67 de ani. Copiii și nepoții acestora au apreciat, însă, că vârsta a treia începe mai deveme.

Potrivit Generației Z (persoane născute între 1996 și 2015), personalități precum Michelle Obama, Brad Pitt și Lisa Kudrow, în vârstă de 62 de ani, au trecut oficial de „prima tinerețe”.

Cercetarea a mai arătat că Generația Z consideră că declinul cognitiv începe la 62 de ani. În ceea ce privește dificultățile de adaptare la tehnologie, acestea apar mai devreme, la 59 de ani. De asemenea, tinerii cred că, de la 56 de ani, o persoană nu mai arată bine purtând cele mai noi tendințe vestimentare.

Teama pe care o inspiră bătrânețea generațiilor tinere

Analiza datelor a arătat că o cincime dintre tinerii din Generația Z sunt de părere că vor arăta din ce în ce mai rău odată cu înaintarea în vârstă. Un sfert nu se așteaptă să mai aibă mulți membri ai familiei sau prieteni alături la vârste înaintate. Alți 27% nu cred că vor fi sănătoși la bătrânețe și sunt înclinați să creadă că oamenii se distrează mai puțin pe măsură ce îmbătrânesc.

Legat de acesta, Katherine Crawshaw atrage atenția asupra mesajelor constante din societate. Potrivit spuselor sale, aceasta este o posibilă explicație pentru copiii de doar 10 ani care își doresc produse anti-îmbătrânire. De aici perspectiva exagerat de pesimistă cu privire la înaintarea în vârstă.

„Observăm adesea o teamă reală legată de îmbătrânire încă din primii ani ai vieții adulte. Însă, odată ce oamenii ajung la acele praguri de vârstă, temerile se estompează în contact cu realitatea”, este de părere Katherine Crawshaw, co-director al campaniei Age Without Limits.

Tags:
Citește și...
Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
Eveniment
Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată. Reacția poetului. Poliția a deschis o anchetă
Eveniment
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată. Reacția poetului. Poliția a deschis o anchetă
Căsătorie cu termen de expirare. Propunerea inedită a unei judecătoare
Eveniment
Căsătorie cu termen de expirare. Propunerea inedită a unei judecătoare
EXCLUSIV: Alertă sanitară într-un spital din Capitală după teste șocante. Ce au găsit medicii în săpunul din saloane (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Alertă sanitară într-un spital din Capitală după teste șocante. Ce au găsit medicii în săpunul din saloane (VIDEO)
Predoiu laudă polițistul care a refuzat mita. Ce mesaj i-a trimis ministrul Afacerilor Interne
Eveniment
Predoiu laudă polițistul care a refuzat mita. Ce mesaj i-a trimis ministrul Afacerilor Interne
Eclipsa totală de Soare din 2026. Când are loc și ce se va vedea din România
Eveniment
Eclipsa totală de Soare din 2026. Când are loc și ce se va vedea din România
Minivacanța de 1 Mai 2026. Ce zile libere au angajații și când se întorc elevii la școală
Eveniment
Minivacanța de 1 Mai 2026. Ce zile libere au angajații și când se întorc elevii la școală
Ministrul Mediului anunță salvarea arborilor seculari de lângă Iași. Cum au fost opriți copacii marcați pentru tăiere (FOTO)
Eveniment
Ministrul Mediului anunță salvarea arborilor seculari de lângă Iași. Cum au fost opriți copacii marcați pentru tăiere (FOTO)
„Bătaie de joc” la Comisia de Mediu. Reprezentanții SALROM dau vina pe castori pentru dezastrul de la Praid
Eveniment
„Bătaie de joc” la Comisia de Mediu. Reprezentanții SALROM dau vina pe castori pentru dezastrul de la Praid
Au trecut 6 luni de la explozia blocului din Rahova. Drama locatarilor din Sectorul 5, care au rămas doar cu declarațiile din partea autorităților. Aceștia au ieșit să protesteze: „Nu s-a schimbat absolut nimic”
Eveniment
Au trecut 6 luni de la explozia blocului din Rahova. Drama locatarilor din Sectorul 5, care au rămas doar cu declarațiile din partea autorităților. Aceștia au ieșit să protesteze: „Nu s-a schimbat absolut nimic”
Ultima oră
23:30 - Donald Trump respinge „șantajul” Iranului. Cum comentează reînchiderea Strâmtorii Ormuz
22:22 - Cristi Chivu la un pas de titlu în Serie A. Inter mai are nevoie de o victorie și un egal
21:47 - Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
21:25 - Atac armat la Kiev. Un necunoscut a deschis focul ucigând șase persoane. A fost lichidat de forțele speciale UPDATE
21:05 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 19 – 25 aprilie: „Există anumite puncte, în astrologie, care eliberează energie, responsabile cu cele mai importante evenimente din viața noastră” (VIDEO)
18:08 - Grindeanu denunță „șobolănismele” din actul de guvernare. Replică acidă pentru Ilie Bolojan
17:40 - Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată. Reacția poetului. Poliția a deschis o anchetă
17:14 - Iranienii îl sfidează pe Trump în contextul schimburilor de focuri din Ormuz. Șeful de la Casa Albă, văzut ca personaj confuz și ce vorbește mult
16:37 - Căsătorie cu termen de expirare. Propunerea inedită a unei judecătoare
16:00 - Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz. Navele de război ale Iranului au deschis focul asupra unui petrolier