Varujan Vosganian a rămas fără permis după ce a fost implicat într-un accident și a plecat de la fața locului. Explicația fostului ministru

Varujan Vosganian, fost ministru al Finanțelor, a rămas fără permisul de conducere 30 de zile după ce a fost implicat într-un accident și a plecat de la fața locului, fără o înțelegere amiabilă. El a fost sancționat pentru o tamponare în trafic pe care nu a declarat-o în termenul legal, informează

Varujan Vosganian, implicat într-un accident

„Eu m-am uitat în dreapta, după aia m-am uitat în stânga și pe urmă voiam să fac dreapta. Și când să fac dreapta, mașina asta a intrat între mine și trotuar. Eu am frânat brusc, am crezut că am evitat. M-am uitat la doamna aceea, am întrebat dacă are ceva. Doamna a rămas în mașină, nu mi-a făcut semn că ar fi ceva și atunci eu am plecat mai departe. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să evit din moment ce lumea mă cunoaște”, a declarat Varujan Vosganian.

Șoferița, însă, a făcut plângere la Poliție după ce a văzut urme pe mașină. Ea-l consideră pe politician vinovat pentru că nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers.

Cum nu a încheiat o înțelegere amiabilă cu șoferița, Vosganian trebuia să se prezinte la Poliția Rutieră în maximum 24 de ore de la producerea accidentului, dar nu a făcut acest lucru.

Agenții l-au identificat pe fostul ministru ca fiind șoferul mașinii și l-au citat la biroul accidente ușoare din Poliția Rutieră. Aici, el a fost informat despre motivul pentru care a primit un avertisment și i s-a suspendat permisul pentru 30 de zile.

Reparația mașinii avariate va fi acoperită de polița RCA deținută de Varijan Vosganian.