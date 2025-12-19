Varza a fost mereu un aliat de încredere în bucătăria oamenilor. Aroma intensă, gustul aparte și versatilitatea ei o fac indispensabilă în multe . Nu doar că oferă sațietate, dar aduce și personalitate oricărei mese. În numeroase țări europene, a depășit demult statutul de simplă hrană și a devenit parte din tradiție și identitate culinară.

De ce este varza murată din Germania atât de apreciată

În România, preparatele cu varză au căpătat o savoare aparte datorită influențelor culinare ale țărilor din jur. Din Slovacia și Ungaria am moștenit tehnici rafinate de murare a verzei. Tot de acolo vine și inspirația de a o transforma în consistente și tocănițe pline de gust. Iar din Germania și Austria am învățat să o asociem cu afumături, notează stirileprotv.ro.

Varza nemțească, faimoasa lor , se pregătește diferit față de cea de la noi. Este tăiată în fâșii subțiri și lăsată să fermenteze în propriul ei suc, fără adaosuri inutile. Boabele de muștar, ienupărul, ienibaharul și frunzele de dafin, ascunse printre straturi, intensifică acea impresie plăcută de acrișor. Iar în timpul fermentării, zahărul natural din varză nu dispare complet, păstrând o notă discretă de dulce.

Aceasta este gătită cu răbdare, încet, astfel încât aromele să se împletească perfect. Uneori este trasă ușor la tigaie în propria zeamă, pentru a-și concentra aromele. Alteori este scăldată într-un vin alb parfumat, alături de ceapă și, din când în când, măr ras pentru un plus de finețe. Condimentată discret, devine garnitura ideală pentru cârnați suculenți sau pentru bucăți generoase de carne de porc. Exact pe gustul germanilor.

De ce nu lipsește varza din farfuriile austriecilor și ungurilor

În Austria, varza ocupă un loc important în bucătăria tradițională. Austriecii sunt mari iubitori de carne de porc și de rață, iar pentru aceste feluri bogate au nevoie de o garnitură care să echilibreze gustul. Varza este alegerea perfectă, pentru că prin nota ei acrișoară taie din grăsime și aduce prospețime în farfurie. Aceasta se potrivește de minune cu celebra gâscă la cuptor.

Și ungurii s-au lăsat cuceriți de dulceața verzei. Într-unul dintre cele mai vechi restaurante din țara vecină, varza este transformată într-o adevărată surpriză culinară: tăiței din varză, care intră imediat în atenția oricărui gurmand. Interesant este că mulți producători maghiari colaborează cu fermieri români din zona , de unde își aduc acest soi special de varză. Tot în Ungaria găsim și o ciorbă din varză acră, un preparat iubit și în zona Satu Mare.