Acasa » Eveniment » Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case

Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case

Iulia Petcu
31 dec. 2025, 15:39
Vâscul, talismanul începutului de an. Ce simbolizează și de ce îl păstrăm în case
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. De ce a fost vâscul considerat o plantă magică în vechile mitologii
  2. Ce rol avea vâscul în credințele celților și ale vikingilor
  3. Cum explică legendele nordice legătura dintre vâsc și iubire
  4. Ce simbolizează vâscul în noaptea de Revelion

Vâscul continuă să ocupe un loc central în tradițiile de Revelion, păstrându-și aura de plantă magică, asociată cu norocul, iubirea și protecția familiei. De-a lungul timpului, această plantă a depășit rolul decorativ, devenind un simbol al începuturilor favorabile și al armoniei dorite în noul an.

De ce a fost vâscul considerat o plantă magică în vechile mitologii

În mitologiile europene, oamenii au privit vâscul ca pe o plantă încărcată de forțe misterioase, capabilă să aducă sănătate, curățenie spirituală și echilibru în comunități. Norvegienii, druizii celți și unele triburi nord-americane au considerat vâscul sacru, atribuindu-i puteri protectoare și rolul de liant între om și divinitate.

Planta impresiona prin capacitatea de a rămâne verde iarna, sfidând gerul și întunericul, iar oamenii au asociat această trăsătură cu continuitatea vieții și stabilitatea familiei. Atârnat deasupra ușii, vâscul promitea noroc, belșug și fericire celor care îl primeau în casă.

Ce rol avea vâscul în credințele celților și ale vikingilor

Celții au creat un adevărat cult în jurul vâscului, pe care îl considerau de origine divină, mai ales atunci când creștea pe stejar. Ei îl numeau ”lacrima stejarului” și organizau ceremonii elaborate pentru recoltare, menționează volumul „Cartea de Crăciun”.

Vikingii au venerat vâscul ca simbol al păcii și protecției, crezând că planta alungă răul și apără comunitatea de pericole nevăzute. Această viziune a consolidat ideea vâscului ca element de siguranță spirituală, relatează ProTV.

Cum explică legendele nordice legătura dintre vâsc și iubire

Mitologia nordică spune că zeul Loki a ucis pe Baldur cu o săgeată din vâsc, după ce Frigg a omis planta din jurămintele de protecție. Zeii l-au readus la viață tot prin vâsc, iar Frigg a transformat planta într-un simbol al iubirii, potrivit History.com.

O legendă grecească arată că Eneas a deschis porțile lumii de dincolo cu o mlădiță de vâsc, iar romanii au asociat planta cu fertilitatea, așezând-o pe fruntea zeiței Diana.

Ce simbolizează vâscul în noaptea de Revelion

La trecerea dintre ani, oamenii folosesc vâscul ca talisman pentru prosperitate, armonie și protecție împotriva energiilor negative. Mulți îl așază înainte de miezul nopții, pentru a deschide simbolic calea norocului.

Tradiția sărutului sub vâsc s-a legat, în timp, mai mult de noaptea de Anul Nou, ca gest al reconcilierii și al promisiunilor afective. Obiceiul spunea că fiecare sărut aduce noroc, iubire sau prietenie, iar lipsa lui anunța un an dificil sentimental

Regula ruperii bobițelor albe întărea caracterul ritualic, iar oamenii opreau săruturile după ce rupeau toate fructele plantei.

După Revelion, unele tradiții recomandă păstrarea vâscului tot anul, altele sugerează arderea lui, pentru a închide ciclul vechi și a primi un nou început.

