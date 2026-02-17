B1 Inregistrari!
Vaticanul introduce traducerea AI la slujbe pentru credincioșii din întreaga lume. Cum schimbă tehnologia experiența religioasă

Iulia Petcu
17 feb. 2026, 15:25
Sursa foto: unsplash
Cuprins
  1. Cum va funcționa noul sistem de traducere pentru credincioși
  2. Ce spune Vaticanul traducerea AI
  3. Ce tehnologie stă în spatele sistemului Lara
  4. Ce semnificație are proiectul în dezbaterea mai largă despre AI

Vaticanul face un nou pas spre integrarea tehnologiei în viața religioasă, lansând un serviciu de traducere bazat pe inteligență artificială destinat credincioșilor care participă la slujbe. Inițiativa urmărește să reducă barierele lingvistice și să faciliteze accesul la mesajul liturgic pentru un public global.

Cum va funcționa noul sistem de traducere pentru credincioși

Noul serviciu le va permite participanților la slujbele de la Vatican să urmărească liturghia direct pe smartphone, prin scanarea unui cod QR amplasat la intrări. Odată accesat, sistemul oferă traduceri audio și text în timp real, disponibile în aproximativ 60 de limbi, fără descărcarea unei aplicații dedicate.

Potrivit autorităților de la Vatican, soluția este gândită pentru a fi ușor de utilizat și accesibilă unui public cât mai larg, indiferent de nivelul de familiaritate cu tehnologia. Accentul cade pe claritatea mesajului și pe continuitatea experienței religioase, fără a distrage atenția credincioșilor.

„Dorim să slujim misiunea care definește centrul Bisericii Catolice”, a declarat cardinalul Mauro Gambetti despre noua tehnologie, potrivit EuroNews.com.

Ce spune Vaticanul traducerea AI

Reprezentanții Bisericii Catolice subliniază că deschiderea către diversitate lingvistică nu este o noutate, ci face parte din identitatea istorică a instituției. „Bazilica Sfântul Petru a primit, de secole, credincioși din toate națiunile și limbile”, a precizat cardinalul, care este și vicar general al Vaticanului, într-un comunicat.

Acesta a explicat că oferirea unui instrument care ajută la înțelegerea liturghiei reprezintă o continuare firească a vocației universale a Bisericii. Scopul declarat este apropierea oamenilor de mesajul religios, indiferent de limba vorbită sau de originea culturală, relatează HotNews.

Ce tehnologie stă în spatele sistemului Lara

Traducerea este asigurată de Lara, o inteligență artificială dezvoltată de compania Translated, în colaborare cu Carnegie-AI LLC și profesorul Alexander Waibel. Sistemul este conceput pentru a procesa mai mult context decât soluțiile anterioare, crescând astfel acuratețea traducerilor în timp real.

Întrebat despre riscul erorilor, CEO-ul companiei a explicat că imperfecțiunile nu pot fi eliminate complet, însă „Lara a făcut un pas semnificativ înainte în reducerea acestora”. El a mai adăugat că „Lara este concepută pentru a fi precisă, mai degrabă decât pentru a fi dornică să mulțumească. Acest lucru limitează semnificativ halucinațiile. Lara utilizează, de asemenea, mai mult context decât tehnologiile anterioare, ceea ce îi permite să clarifice semnificația mult mai eficient”.

Ce semnificație are proiectul în dezbaterea mai largă despre AI

Consilierul științific al proiectului, Alexander Waibel, a afirmat că tehnologia ilustrează capacitatea inteligenței artificiale de a sprijini comunicarea între oameni, oferind posibilitatea de a „sparge barierele lingvistice în timp real”.

În același timp, abordarea Vaticanului rămâne nuanțată. Papa Leon al XIV-lea a atras atenția, în luna ianuarie, asupra riscurilor concentrării puterii tehnologice, avertizând că „în spatele acestei forţe invizibile enorme care ne afectează pe toţi, se află doar câteva companii” și exprimând temeri legate de „un control oligopolist a AI”. El a mai subliniat anterior că inteligența artificială ridică provocări serioase pentru apărarea „demnității umane, justiției și muncii”.

