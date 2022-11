Veste bună pentru locatarii celui mai șubred bloc-turn din țară. Clădirea va fi consolidată prin PNRR

Blocul-turn 41 din Buzău, un imobil cu 10 etaje atât de degradat încât a rămas fără armătură, va beneficia de fondurile europene pentru consolidarea clădirilor, potrivit .

Blocul-turn, poate cel mai șubred din țară, va fi consolidat prin PNRR

În clădirea din cartierul Micro 14 locuiesc peste 200 de persoane. Turnul a fost construit prost, iar în timp a rămas fără armătura de fier.

Locatarii au resimțit cutremurul din 13 noiembrie la o intensitate mai mare decât vecinii lor și susțin că au ajuns să tresară la orice vibrație sau scârțâit de mobilă.

Armătura de fier nu a fost izolată corespunzător și a fost mâncată de rugină, iar betonul de la etajele inferioare a acumulat goluri de aer.

Cutremurul din 1986 a deteriorat și mai mult structura. Statul începuse evacuarea locatarilor, însă operațiunea a fost suspendată imediat după Revoluția din 1989.

„Noi tot timpul am stat cu teamă, la cutremure. În fiecare noapte mi-a frică să nu vină vreun cutremur, ceva. Dimineața, mă trezesc cu bucurie că nu s-a întâmplat. La ultimul cutremur am luat copilul și am ieșit afară”, spune Alexandru Zegreanu, un locatar.

Imobilul încadrat în clasa I de risc seismic a fost inclusă între beneficiare fondurilor aprobate zilele trecute pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic.