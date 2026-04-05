Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”

Ana Beatrice
05 apr. 2026, 17:51
Sursă foto: Hepta - Abaca US / AA/ABACA
Cuprins
  1. Cum a evoluat brusc starea lui Mircea Lucescu
  2. Ce spune Mihai Stoichiță despre starea lui Mircea Lucescu

Vești alarmante despre Mircea Lucescu! Starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc în ultimele ore. Medicii au decis transferul de urgență la Terapie Intensivă, din cauza evoluției nefavorabile. Duminică dimineața, reprezentanții Spitalul Universitar de Urgență București au confirmat oficial agravarea situației.

Mihai Stoichiță a oferit detalii cutremurătoare despre starea acestuia. Fostul antrenor, în vârstă de 80 de ani, suferise vineri un infarct miocardic acut.

Cum a evoluat brusc starea lui Mircea Lucescu

Situația fostului selecționer s-a schimbat dramatic în doar câteva ore, după ce sâmbătă după-amiază apăruseră primele semne de revenire.

La acel moment, starea lui părea ușor îmbunătățită, reușind să se ridice în pat. A purtat o conversație de aproximativ o oră cu soția sa, Neli, și chiar a reușit să mănânce, informează gsp.ro. Speranțele au fost însă spulberate în timpul nopții, când starea sa s-a degradat brusc și neașteptat.

În prezent, Mircea Lucescu se află în comă și nu mai comunică. Este menținut în viață cu ajutorul aparatelor, într-o situație extrem de critică.

Ce spune Mihai Stoichiță despre starea lui Mircea Lucescu

Mihai Stoichiță a oferit declarații tulburătoare după ce l-a văzut pentru câteva minute pe fostul selecționer. Mircea Lucescu se află într-o stare extrem de gravă. Oficialul a explicat că Mircea Lucescu nu reacționează și nu poate comunica, fiind, cel mai probabil, într-o stare indusă pentru a-i fi stabilizată condiția.

„Vești nu pot să vă dau, că nu am discutat cu nimeni, decât am stat cu el vreo cinci minute acolo. El care… nu răspunde la nimic. E normal, în starea în care e. Să sperăm că va fi bine. Să dea Dumnezeu!

Nu poate să vorbească. E… în stare indusă, probabil, ca să ajute…Nu știu cum să-i spun, că nu mă pricep. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, atât, nimic altceva.

Nu pot să spun nimic, nu pot să dau nicio declarație pentru că aș spune prostii, probabil. Din păcate… Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Altceva, nimic. Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește așa ceva. Dar… mai ales când ai avut relații cu el și de prietenie… îți dai seama. Ne-am fost și adversari și prieteni în același timp, întotdeauna.

Eu nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. De ce să spun că am spus ceva? Doar l-am atins și atât. Sigur că e conectat la aparate. Eu m-am uitat… Au o îngrijire extraordinară în spitalul ăsta, se vede că e… E cineva tot timpul care controlează ce apare acolo.”, a transmis Stoichiță pentru sursa menționată. 

