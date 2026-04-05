Mihai Stoichiță tulburătoare după ce l-a văzut pentru câteva minute pe fostul selecționer. Mircea Lucescu se află într-o stare extrem de gravă. Oficialul a explicat că Mircea Lucescu nu reacționează și nu poate comunica, fiind, cel mai probabil, într-o stare indusă pentru a-i fi stabilizată condiția.

„Vești nu pot să vă dau, că nu am discutat cu nimeni, decât am stat cu el vreo cinci minute acolo. El care… nu răspunde la nimic. E normal, în starea în care e. Să sperăm că va fi bine. Să dea Dumnezeu!

Nu poate să vorbească. E… în stare indusă, probabil, ca să ajute…Nu știu cum să-i spun, că nu mă pricep. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, atât, nimic altceva.

Nu pot să spun nimic, nu pot să dau nicio declarație pentru că aș spune prostii, probabil. Din păcate… Să dea Dumnezeu să aibă zile, asta e important. Altceva, nimic. Oricine ar fi fost, te doare când un om pățește așa ceva. Dar… mai ales când ai avut relații cu el și de prietenie… îți dai seama. Ne-am fost și adversari și prieteni în același timp, întotdeauna.

Eu nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. De ce să spun că am spus ceva? Doar l-am atins și atât. Sigur că e conectat la aparate. Eu m-am uitat… Au o îngrijire extraordinară în spitalul ăsta, se vede că e… E cineva tot timpul care controlează ce apare acolo.”, a transmis Stoichiță pentru sursa menționată.