Ambasadoarea României în Bulgaria, Brândușa Predescu, a anunțat că lucrările de reabilitare la Podul Giurgiu-Ruse se apropie de final. Potrivit acesteia, circulația va reveni la normal începând cu luna iulie, când podul va fi redeschis integral, fără restricții.

De ce se circulă cu dificultate, în prezent, pe Podul Giurgiu-Ruse

În această perioadă, traficul se desfășoară îngreunat din cauza lucrărilor aflate în desfășurare pe partea bulgară a podului. Intervențiile vizează structura de rezistență, motiv pentru care circulația este limitată.

„Traficul pe podul Giurgiu Ruse se face cu dificultate pentru că există lucrări de reabilitare a structurii podului pe partea bulgară. Vestea bună este că aceste lucrări se vor finaliza în curând, după cum am fost informată chiar zilele trecute de autoritățile bulgare. La începutul lunii iulie, podul va fi pe partea bulgară redeschis pe ambele sensuri, cu alte cuvinte, din luna iulie se va putea circula din nou pe ambele sensuri fără nicio dificultate“, a declarat ambasadoarea României în Bulgaria, la .

Cum se circulă acum pe Podul Prieteniei

au fost reluate recent, iar în prezent traficul rutier se desfășoară alternativ, pe o singură bandă. Circulația este dirijată, pe rând, pentru fiecare sens de mers, ceea ce duce la timpi de așteptare și aglomerație, mai ales în orele de vârf.

Ce înseamnă finalizarea lucrărilor pentru șoferi

Odată cu finalizarea intervențiilor, șoferii vor putea circula din nou în condiții normale, pe ambele sensuri, fără restricții sau blocaje. Redeschiderea completă a podului este așteptată să reducă semnificativ timpii de traversare și să fluidizeze traficul între România și Bulgaria.