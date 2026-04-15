Vești excelente! Când se va redeschide complet Podul Prieteniei Giurgiu‑Ruse

Ana Maria
15 apr. 2026, 19:30
Ambasadoarea României în Bulgaria, Brândușa Predescu, a anunțat că lucrările de reabilitare la Podul Giurgiu-Ruse se apropie de final. Potrivit acesteia, circulația va reveni la normal începând cu luna iulie, când podul va fi redeschis integral, fără restricții.

De ce se circulă cu dificultate, în prezent, pe Podul Giurgiu-Ruse

În această perioadă, traficul se desfășoară îngreunat din cauza lucrărilor aflate în desfășurare pe partea bulgară a podului. Intervențiile vizează structura de rezistență, motiv pentru care circulația este limitată.

Traficul pe podul Giurgiu Ruse se face cu dificultate pentru că există lucrări de reabilitare a structurii podului pe partea bulgară. Vestea bună este că aceste lucrări se vor finaliza în curând, după cum am fost informată chiar zilele trecute de autoritățile bulgare. La începutul lunii iulie, podul va fi pe partea bulgară redeschis pe ambele sensuri, cu alte cuvinte, din luna iulie se va putea circula din nou pe ambele sensuri fără nicio dificultate“, a declarat ambasadoarea României în Bulgaria, la TVR Info.

Cum se circulă acum pe Podul Prieteniei

Lucrările de reparații au fost reluate recent, iar în prezent traficul rutier se desfășoară alternativ, pe o singură bandă. Circulația este dirijată, pe rând, pentru fiecare sens de mers, ceea ce duce la timpi de așteptare și aglomerație, mai ales în orele de vârf.

Ce înseamnă finalizarea lucrărilor pentru șoferi

Odată cu finalizarea intervențiilor, șoferii vor putea circula din nou în condiții normale, pe ambele sensuri, fără restricții sau blocaje. Redeschiderea completă a podului este așteptată să reducă semnificativ timpii de traversare și să fluidizeze traficul între România și Bulgaria.

Podul Giurgiu-Ruse reprezintă una dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Bulgaria, fiind intens utilizat atât de transportatori, cât și de turiști. În ultimii ani, restricțiile repetate au generat cozi semnificative și întârzieri. Modernizarea infrastructurii este esențială pentru fluidizarea traficului pe acest coridor european și pentru susținerea schimburilor economice dintre cele două state.

Citește și...
Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România
Eveniment
Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România
Primăria care mută păcănelele la periferie. Jocurile de noroc vor fi practicate în cartiere speciale
Eveniment
Primăria care mută păcănelele la periferie. Jocurile de noroc vor fi practicate în cartiere speciale
Două avioane F-16 românești au interceptat o aeronavă rusească deasupra Mării Baltice
Eveniment
Două avioane F-16 românești au interceptat o aeronavă rusească deasupra Mării Baltice
„Mașina nu este proprietatea mea”. Costel Grojdea, schimbat de la șefia ITM București după scandalul Lamborghini. Unde se întoarce și ce salariu va avea
Eveniment
„Mașina nu este proprietatea mea”. Costel Grojdea, schimbat de la șefia ITM București după scandalul Lamborghini. Unde se întoarce și ce salariu va avea
Inspectoratele școlare intră sub lupa Ministerului Educației. Cum sunt verificate plățile și litigiile
Eveniment
Inspectoratele școlare intră sub lupa Ministerului Educației. Cum sunt verificate plățile și litigiile
Bătaie între AUR-iști. Agresivul deputat Dan Tanasă a devenit victima unui coleg. O fi de la bani, o fi de la funcții? (VIDEO)
Eveniment
Bătaie între AUR-iști. Agresivul deputat Dan Tanasă a devenit victima unui coleg. O fi de la bani, o fi de la funcții? (VIDEO)
Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă
Eveniment
Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă
Tânăr din Galați, reținut pentru că făcea experimente chimice în apartament. Ce au găsit anchetatorii în locuința sa
Eveniment
Tânăr din Galați, reținut pentru că făcea experimente chimice în apartament. Ce au găsit anchetatorii în locuința sa
Concediat după 17 ani de muncă. Un bărbat a încercat să oprească un hoț și a rămas fără job
Eveniment
Concediat după 17 ani de muncă. Un bărbat a încercat să oprească un hoț și a rămas fără job
Asteroidul „Zeul Haosului” se apropie de Pământ. Când va putea fi văzut fără telescop și ce spun experții
Eveniment
Asteroidul „Zeul Haosului” se apropie de Pământ. Când va putea fi văzut fără telescop și ce spun experții
Ultima oră
21:30 - Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce proiect de lege se pregătește
21:26 - Prințul Harry face mărturisiri sincere despre familie și copii. Cum vrea să fie un tată mai bun decât Regele Charles
21:23 - Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România
21:04 - Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
20:53 - CTP, despre planul PSD-ului de a-l înlătura pe premier: „Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației” (VIDEO)
20:42 - Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete
20:42 - Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
19:59 - Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
19:59 - 25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
19:41 - Bolojan îl invită pe Peter Magyar la Bucureşti. Cei doi au vorbit la telefon