Acasa » Eveniment » Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”

Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”

Flavia Codreanu
02 feb. 2026, 16:33
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Sursa Foto: Instagram/ @antonia
Cuprins
  1. Cum i-a transformat viața de mamă perspectivele
  2. Cum reușește Antonia să-și mențină  echilibrul emoțional
  3. Cum reușește artista să gestioneze greșelile din viața de părinte

Viața de mamă a reprezentat pentru Antonia un parcurs marcat de provocări emoționale imense și momente de vulnerabilitate pe care artista le-a povestit recent  pe pagina sa de socializare. Vedeta a mărturisit că nașterea primului său copil a avut loc într-un context extrem de greu, care a marcat-o definitiv.

Cum i-a transformat viața de mamă perspectivele

Antonia recunoaște că parcursul ei în viața de mamă a fost unul plin de obstacole majore, mai ales că a devenit părinte într-o perioadă în care încă își descoperea propria identitate. Vedeta a explicat că, deși nu știa aproape nimic despre lume la acea vreme, copiii au fost singurii care i-au oferit un sens nou existenței.

Artista este acum capabilă să își expună public slăbiciunile și să pună iubirea necondiționată mai presus de orice critică primită din exterior, învățând constant din fiecare experiență trăită alături de micuții ei.

Cum reușește Antonia să-și mențină  echilibrul emoțional

În prezent, cea mai mare împlinire a vedetei este să își poată vedea toți cei trei copii împreună, un tablou de familie care îi oferă o liniște profundă. Pentru ea este o formă de vindecare pentru „tulburarea” pe care a resimțit-o în anii trecuți, când a trecut prin experiențe dureroase.

„Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e. Nu am fost niciodată mai obosită, mai speriată și mai plină de dragoste ca de când am început acest drum”, a scris artista într-un mesaj plin de onestitate publicat pe rețelele de socializare.

Cum reușește artista să gestioneze greșelile din viața de părinte

Deși afirmă cu modestie că nu este un părinte perfect, Antonia speră ca micuții ei să înțeleagă că sunt cel mai frumos dar pe care viața l-a putut oferi. Ea recunoaște că a făcut numeroase greșeli sub presiunea celebrității, însă a învățat să se ierte și să evolueze prin intermediul lor, potrivit DCnews 

Tags:
