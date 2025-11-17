A împlinit deja vârsta de 101 ani, însă Si Liberman se simte cu câteva decenii mai tânăr. Astăzi locuiește în Palm Beach, , alături de soția sa, Dorothy, în vârstă de 97 de ani, cu care este căsătorit de aproape opt decenii. Iată care este povestea veteranului!

O viață plină de încercări

De-a lungul vieții, veteranul a trecut prin numeroase momente dramatice. La doar cinci ani, a fost lovit de un camion în timp ce traversa strada împreună cu fratele său. A suferit o fractură de craniu și braț rupt, iar timp de zece zile a stat în comă. Mai târziu, familia sa și-a pierdut casa de două ori, în anii 1920 și 1930.

Cu toate acestea, Liberman a mers mai departe. A luptat în cel de-al Doilea Război Mondial și a lucrat apoi timp de patru decenii ca jurnalist. Astăzi, duce o viață liniștită alături de soția sa, dar este întrebat constant cum reușește să rămână optimist și sănătos la o vârstă atât de înaintată.

Relațiile și stilul de viață sănătos, două dintre secretele longevității

Printre cele șapte „secrete” ale sale, Liberman spune că prioritatea o reprezintă relațiile cu cei dragi. El și Dorothy trăiesc în continuare o poveste de dragoste impresionantă și sunt extrem de apropiați de cei doi copii ai lor.

Un alt sfat important: nu fumați. Deși în tinerețea sa aproape toți cei din jur fumau, el nu a avut niciodată această tentație. Mai mult, a convins-o și pe soția sa să renunțe.

„Când am început să ies cu soția mea, ea fuma ocazional, dar am convins-o să se lase. Am făcut asta într-o zi, într-un restaurant. Am scos un trabuc și am început să-l fumez. «Arăți absolut ridicol fumând un trabuc», mi-a spus ea. Iar eu i-am spus: «O să continui să fumez până când te lași». Așa că s-a lăsat”, povestește Liberman, conform The Washington Post, citat de Click.

Alimentația și mișcarea, esențiale pentru o viață de lungă durată

Veteranul a subliniat și faptul că el și soția sa au încercat mereu să mănânce corect și să facă mișcare.

„Noi am încercat mereu să mâncăm sănătos. Eu mănânc fructe la micul dejun și consum mult pește. Soția mea a fost mereu atentă la sănătate, asigurându-se că mâncăm corect și facem mișcare”, spune acesta.

Un alt principiu pe care l-a respectat întreaga viață este menținerea unei atitudini pozitive. În plus, spune că este vital să mergem la medic imediat ce simțim că ceva nu este în regulă.

„Încă mai scriu din când în când”

Fost jurnalist, Liberman nu a renunțat complet la pasiunea lui: „Și încă mai scriu din când în când, ca să mă mențin ocupat. Eu cred că asta mă ține bine și știu că mereu există ceva de făcut”, explică veteranul.

La final, americanul recunoaște că, pe lângă disciplină și grijă, în viață este nevoie și de puțin noroc.