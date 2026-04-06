Acasa » Eveniment » Viața la bloc în 2026. Cine stabilește numărul persoanelor înscrise la întreținere. Legea este foarte clară

Viața la bloc în 2026. Cine stabilește numărul persoanelor înscrise la întreținere. Legea este foarte clară

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 13:35
Viața la bloc în 2026. Cine stabilește numărul persoanelor înscrise la întreținere. Legea este foarte clară
Cuprins
  1. Viața la bloc în 2026
  2. Ce rol are președintele asociației de proprietari

Viața la bloc presupune respectarea unor reguli de conviețuire în comun. Mare parte dintre acestea sunt stabilite de legislația care reglementează organizarea și funcționarea asociațiior de proprietari Legea 196/2018. 

Proprietarii de apartamente trebuie să anunțe președintele asociației, în cel mult 10 zile, orice schimbare cu privire la numărul de persoane care locuiesc în spațiul respectiv. În cazul închirierii, tot el are obligația să comunice numărul chiriașilor, Măsura este prevăzută de Legea 196/2018 ce reglementează viața la bloc.

Viața la bloc în 2026

Concret, Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prevede obligația proprietarilor de a notifica orice schimbare intervenită în structura și numărul persoanelor care ocupă un apartament.

„Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui (asociației – n. red.) orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței”, arată textul de lege.

Notificarea președintelui asociației se face în scris, în cel mult 10 zile de la apariția schimbării sau de la luarea în spațiu, respectiv de semnarea contractului de închiriere ori de comodat.

Ce rol are președintele asociației de proprietari

Legea 196, ce reglementează viața la bloc, interzice președintelui asociației de proprietari să înscrie în scriptele asociației, în mod arbitrar, numărul celor care locuiesc într-un apartament. Actul normativ îi interzice să estimeze câte persoane locuiesc într-o locuință în baza propriilor estimări. De exemplu, nu poate fi luat în considerare consumul de apă sau numărul vizitatorilor ocazionali.

Legislația în vigoare stabilește că adunarea generală a asociației de proprietari poate hotărî în acest sens. În baza deciziei adunării generale, comitetul executiv stabilește cotele de participare la cheltuielile comun  aferente acestor persoane. Condiția impusă de lege este ca acestea să locuiească în apartamentul cu pricina

Tot comitetul executiv va stabili și perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriașii, au dreptul de a solicita, în scris, scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană. Această perioadă trebuie să fie de cel puțin 15 zile pe lună.

