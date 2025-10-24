Viața la bloc presupune respectarea mai multor reguli de conviețuire în comun. În acest context, trebuie să împartă toate costurile cu întreținerea și reparațile inclusiv pentru spațiile comune.

Viața la bloc reglementată de CJUE

(CJUE) a decis că este normal ca proprietarii de apartamente, dintr-un bloc, să plătească partea de emisă de instalațiile interne ale clădirii.

Potrivit deciziei, proprietarii trebuie să plătească atât consumul propriu cât și căldura emisă de instalațiile comune ale clădirii. În acest caz este vorba, cu precădere, de coloanele și țevile care străbat blocul, inclusiv prin apartamente. Costurile pot fi împărțite proporțional cu „volumul încălzit” al fiecărui apartament conform proiectului clădirii.

Regulile folosite la calculul consumului individual trebuie să fie transparente și să asigure o contabilizare cât mai exactă a consumului real. De altfel, locatarii au dreptul să ceară metodologiile de calcul folosite: De asemenea, facturile trebuie să reflecte detaliat felul în care s-a ajuns la suma de plată.

Cauza pe care s-a produs Curtea Europeană de Justiție

CJUE s-a pronunțat în cauza C‑760/23, cu privire la aest subiect privind viața la bloc. Potrivit instanței europene, într-o clădire cu încălzire centralizată sau racordată la termoficare, este normal să existe două tipuri de costuri:

pentru consumul propriu al fiecărui apartament;

pentru căldura pierdută/degajată de (țevi, coloane, distribuția din subsol și pe verticală). Acestea încălzesc indirect locuințele și spațiile comune, chiar dacă pe casa scărilor nu există radiatoare.

Pentru cea de-a doua componentă, a stabilit CJUE, costurile se pot împărți proporțional cu „volumul încălzit al apartamentului”, așa cum reiese din proietul clădirii. Instanța a stabilit că într-o scară de bloc, căldura „circulă” și prin conducte și prin pereți. Astfel, dacă vecinul de dedesubt își încălzește locuița, o parte din căldură ajunge și la etajul superiore.

Dacă printr-un apartament trec coloane principale neizolate perfect, ele cedează căldură în interior. Din acest motiv, Directiva europeană privind eficiența energetică acceptă ca statele să stabilească reguli transparente de împărțire a acestor costuri, separat de consumul individual.

Regulile trebuie să fie clare pentru viața la bloc

Decizia CJUE stabilește că aceste costuri trebuie stabilite printr-o procedură transparentă, iar nu prin formule opace sau arbitrare. Regulile și parametrii folosiți la calcul trebuie să fie transparenți și să ducă la o contabilizare cât mai exactă a consumului individual.

Asta include, pe cât posibil, utilizarea contoarelor/repartitoarelor pentru apartamente, dar și facturile bazate pe consum real.

Acolo unde nu se poate măsura perfect totul, formula de calcul pentru partea comună trebuie să fie clară, explicată și justificată. De exemplul, arată CJUE, formula trebuie să țină cont de caracteristicile reale ale clădirii și ale instalației, iar nu de presupuneri teoretice.

Concluzii pentru locatari și asociații

Viața la bloc presupune respectarea unor reguli de conviețuire în comun. Astfel, locatarii plătesc, atunci când vine vorba de încălzire, ceea ce consumă direct în apartament, dar și cota ce le revine din căldura emisă de instalația comună. Chiar dacă pe casa scărilor nu sunt calorifere, țevile de distribuție internă tot cedează căldură, ale cărei costuri sunt repartizate tuturor.

Repartizarea părții din costurile comune poate fi făcută proporțional cu volumul încălzit al fiecărui apartament, conform proiectului clădirii. Aceasta este o metodă acceptată de dreptul UE.

Pentru consumul individual, furnizorul de energie termică trebuie să folosească citiri reale ori, dacă tehnic sau economic nu este posibil, să aibă formule clare și verificabile de calcul. Toate datele trebuie să fie explicate în facturile de încălzire.

Regulile de calcul trebuie să fie publice, inteligibile și cât mai aproape de consumul real. Acolo unde nu sunt, asociațiile și furnizorii trebuie să le corecteze. Locatarii au dreptul să ceară metodologiile folosite, parametrii și justificările tehnice.