Viața la bloc și protecția datelor personale. Locatarii au dreptul să primească înregistrările video în care apar

Viața la bloc, într-o clădire de apartamente, presupune respectarea unor reguli de conviețuire în comun. Acestea sunt stabilite fie prin reglementări juridice, fie prin regulamentele de ordine interioară aprobate de .

Cuprins:

Ce prevede regulamentul GDPR referitor la înregistrările video

Legea interzice postarea datelor personale pe WhatsApp

Ce prevede regulamentul GDPR

Locatarii dintr-un bloc de locuințe au dreptul să primească, la cerere, imaginile video captate de camerele de supraveghere, în care apar. Pe de altă parte, asociațiile de proprietari trebuie să le prelucreze astfel încât săblureze fețele altor persoane care mai apar în cadru.

Conform , orice persoană are dreptul să primească acces la datele sale personale, iar imaginile video în care apare sunt considerate astfel de date. În aceste condiții, conform art. 15 din regulament, persoana respectivă poate solicita unui operator confirmarea că datele sale sunt prelucrate, precum și o copie a acestora.

Concret, în cazul asociațiilor de proprietari, reprezentanții acestora trebuie să confirme existența imaginilor și să le furnizeze persoanei care le solicită. Acest trebuie să se întâmple doar după ce sunt luate măsuri de protecție pentru datele altor persoane care apar în cadru. Imaginile acestora trebuie blurate sua mascate.

În cazul în care asociațiile de proprietari refuză să încredințeze datele solicitate, riscă sancțiuni, care pornesc de la avertisment.

În acest context, legea interzice postarea unor informații personale ale locatarilor, pe grupurile de WhatsApp ale asociațiilor. Dacă nu există un temei legal pentru acest lucru, se consideră o încălcare a GDPR și poate fi sancționată cu amenzi.

Aici intră comunicările sau alte documente pe care asociațiile le transmit unor locatari. Acestea trebuie trimise personal, având în vedere prevederile legii privind protecția datelor. În cazul în care reprezentanții asociației consideră că informațiile din aceste comunicări sunt de interes pentru toți locatarii, trebuie să aibă grijă să blureze datele personale.

Toate informațiile privind prelucrarea datelor personale ale locatarilor sunt cuprinse într-un document „Ghidul privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către asociațiile de proprietari”, întocmit de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Documentul explică pe care trebuie să le urmeze asociațiile de proprietari pentru a aplcia corect GDPR.

Astfel, vor putea fi evitate practicile care încalcă legea, precum afișarea datelor la avizier sau utilizarea abuzivă a camerelor de supraveghere.