Acasa » Eveniment » Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)

Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 21:26
Circa 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt investite în această perioadă în infrastructura educațională din județul Ilfov, a declarat Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în cadrul Podcastului B1. La rândul său, Mirabela Dumitrache, purtătoarea de cuvânt a instituției, a punctat că administrația are în vedere construirea de școli, deoarece populația e tot mai mare în județ, deci și numărul de elevi.

Ce investiții se fac în infrastructura educațională din Ilfov

„Componenta educațională, din ce am calculat eu, sunt undeva la 80 de milioane de euro, fonduri europene, care sunt acum în execuție, în infrastructura educațională. Avem 5 proiecte pe PNRR care trebuie să se închidă până pe 1 august 2026. Din ce am discutat cu colegii noștri, cu primarii și cu managerii de proiect, sunt toate șansele să se închidă aceste șantiere până la 1 august 2026, dar e foarte important să atragem cât mai mulți bani de acolo”, a declarat Ștefan Rădulescu.

Mirabela Dumitrache a precizat că prin asocierile dintre CJ Ilfov și primării se construiesc în continuare grădinițe și sunt în plan creșe și after-school-uri.

„Avem un surplus de elevi și atunci trebuie să avem mai multe școli, mai multe clase, avem nevoie de această infrastructură educațională”, a punctat aceasta.

