(FACIAS) a obținut o hotărâre judecătorească importantă care vine să pună capăt unui vid legislativ ce a afectat siguranța pacienților din România. Vineri, 14 noiembrie 2025, Curtea de Apel București a obligat Guvernul României să adopte normele privind prevenirea infecțiilor nosocomiale din cadrul Legii nr. 3/2021.

Această decizie vine după o întârziere de aproape cinci ani, timp în care spitalele nu au fost obligate să raporteze corect și complet numărul infecțiilor asociate actului medical.

De ce este importantă adoptarea normelor privind prevenirea infecțiilor nosocomiale

Infecțiile reprezintă una dintre cele mai grave probleme din sistemul sanitar românesc, dar sunt subraportate constant. Normele care urmează să fie adoptate vor obliga toate spitalele, publice și private, să raporteze transparent aceste infecții și să asigure tratamentul adecvat pacienților afectați.

FACIAS subliniază că: „Victoria obținută de FACIAS în instanță restabilește dreptul fundamental al cetățenilor de a fi protejați și informați corect cu privire la riscurile din unitățile medicale.”

Normele vor include, de asemenea, sancțiuni pentru unitățile care falsifică sau omit raportările, variind de la amenzi până la retragerea avizului sanitar.

Care este contextul legal și cum a afectat lipsa normelor pacienții

Legea nr. 3/2021 a intrat în vigoare în ianuarie 2021, însă, fără normele metodologice, prevederile sale au rămas fără efect practic. În absența acestora, spitalele au continuat să raporteze incorect numărul infecțiilor dobândite în timpul internării.

Conform FACIAS, „deși în România se raportează oficial sub 1% infecții nosocomiale, față de o medie europeană care depășește 7%, realitatea din spitale contrazice dramatic aceste cifre.”

Aceste probleme au ieșit la iveală în cazuri mediatizate, precum cel de la Maternitatea Giulești din septembrie 2024, unde 11 nou-născuți au fost infectați cu bacterii rezistente, sau cel de la Spitalul Floreasca din august 2025, cu trei infecții confirmate cu Candida auris.

Ce solicită FACIAS Guvernului și ce impact va avea legea

FACIAS cere Guvernului să adopte urgent normele prevăzute de Legea nr. 3/2021 și să le publice în Monitorul Oficial pentru ca acestea să intre în vigoare.

Această lege anti-infecții nosocomiale va permite pacienților să afle ce spitale înregistrează cele mai multe infecții, crescând astfel transparența și responsabilitatea unităților medicale.