B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Victorie FACIAS pentru pacienții din România. Guvernul este obligat, după 5 ani de blocaj, să adopte normele legii care protejează pacienții de infecțiile nosocomiale

Victorie FACIAS pentru pacienții din România. Guvernul este obligat, după 5 ani de blocaj, să adopte normele legii care protejează pacienții de infecțiile nosocomiale

Ana Maria
18 nov. 2025, 21:13
Victorie FACIAS pentru pacienții din România. Guvernul este obligat, după 5 ani de blocaj, să adopte normele legii care protejează pacienții de infecțiile nosocomiale
Sursa foto: FACIAS
Cuprins
  1. De ce este importantă adoptarea normelor privind prevenirea infecțiilor nosocomiale
  2. Care este contextul legal și cum a afectat lipsa normelor pacienții
  3. Ce solicită FACIAS Guvernului și ce impact va avea legea

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a obținut o hotărâre judecătorească importantă care vine să pună capăt unui vid legislativ ce a afectat siguranța pacienților din România. Vineri, 14 noiembrie 2025, Curtea de Apel București a obligat Guvernul României să adopte normele privind prevenirea infecțiilor nosocomiale din cadrul Legii nr. 3/2021.

Această decizie vine după o întârziere de aproape cinci ani, timp în care spitalele nu au fost obligate să raporteze corect și complet numărul infecțiilor asociate actului medical.

De ce este importantă adoptarea normelor privind prevenirea infecțiilor nosocomiale

Infecțiile nosocomiale reprezintă una dintre cele mai grave probleme din sistemul sanitar românesc, dar sunt subraportate constant. Normele care urmează să fie adoptate vor obliga toate spitalele, publice și private, să raporteze transparent aceste infecții și să asigure tratamentul adecvat pacienților afectați.

FACIAS subliniază că: „Victoria obținută de FACIAS în instanță restabilește dreptul fundamental al cetățenilor de a fi protejați și informați corect cu privire la riscurile din unitățile medicale.”

Normele vor include, de asemenea, sancțiuni pentru unitățile care falsifică sau omit raportările, variind de la amenzi până la retragerea avizului sanitar.

Care este contextul legal și cum a afectat lipsa normelor pacienții

Legea nr. 3/2021 a intrat în vigoare în ianuarie 2021, însă, fără normele metodologice, prevederile sale au rămas fără efect practic. În absența acestora, spitalele au continuat să raporteze incorect numărul infecțiilor dobândite în timpul internării.

Conform FACIAS, „deși în România se raportează oficial sub 1% infecții nosocomiale, față de o medie europeană care depășește 7%, realitatea din spitale contrazice dramatic aceste cifre.”

Aceste probleme au ieșit la iveală în cazuri mediatizate, precum cel de la Maternitatea Giulești din septembrie 2024, unde 11 nou-născuți au fost infectați cu bacterii rezistente, sau cel de la Spitalul Floreasca din august 2025, cu trei infecții confirmate cu Candida auris.

Ce solicită FACIAS Guvernului și ce impact va avea legea

FACIAS cere Guvernului să adopte urgent normele prevăzute de Legea nr. 3/2021 și să le publice în Monitorul Oficial pentru ca acestea să intre în vigoare.

Această lege anti-infecții nosocomiale va permite pacienților să afle ce spitale înregistrează cele mai multe infecții, crescând astfel transparența și responsabilitatea unităților medicale.

Tags:
Citește și...
Obiceiul zilnic ce previne evoluția bolii Alzheimer. Studiu medical elaborat la Harvard
Eveniment
Obiceiul zilnic ce previne evoluția bolii Alzheimer. Studiu medical elaborat la Harvard
O turistă din Italia a rămas uimită de prețurile din București. Cât a costat-o micul dejun în centrul Capitalei
Eveniment
O turistă din Italia a rămas uimită de prețurile din București. Cât a costat-o micul dejun în centrul Capitalei
Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
Eveniment
Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței
Eveniment
România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței
Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli
Eveniment
Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli
Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
Eveniment
Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
Eveniment
Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
Eveniment
Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate
Eveniment
România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate
Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani
Eveniment
Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani
Ultima oră
21:19 - ANAF blochează conturile datornicilor fără notificare prealabilă. Cum afectează această măsură firmele și persoanele fizice
21:05 - Obiceiul zilnic ce previne evoluția bolii Alzheimer. Studiu medical elaborat la Harvard
20:55 - Ionuț Moșteanu se opune categoric tăierilor salariale din Armată: „Suntem cu un război la graniţă, în fiecare săptămână bubuie dronele lângă noi”
20:53 - Profesorii și medicii nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Ce anunț a făcut ministrul Muncii: „Aceste tăieri nu sunt nici ideea mea, nici ideea PSD”
20:41 - Ministrul Mediului anunță pedepse penale pentru tăierile abuzive de copaci. Ce presupune pachetul de modificări legislative
Catalin Drula
20:21 - Ciprian Ciucu reclama lipsa de coordonare dintre Primăria Capitalei și alte instituții: „Astăzi faci o stradă și peste două luni, cei de la gaze sapă în același loc”
20:18 - Noul pachet de taxe pentru 2026, aprobat de Parlament. Ce taxe și impozite cresc și ce noi reguli se aplică de la 1 ianuarie
20:09 - Ciucu: Am semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR!
19:58 - Ciprian Ciucu se implică în salvarea parcului IOR. Candidatul PNL a semnat pactul pentru salvarea spațiului verde
19:45 - O turistă din Italia a rămas uimită de prețurile din București. Cât a costat-o micul dejun în centrul Capitalei